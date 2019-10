Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

En el culiacanazo ni narcos ni Ejército ganaron; brilló la egregia e histórica figura del Presidente Andrés Manuel López Obrador; se dejó sentir la República Amorosa para los buenos y para los malos; pero como siempre pasa, lo acusaron de tibio por no aplicar la violencia en la solución de los conflictos. A partir del presente gobierno de la Cuarta Transformación, la violencia no entra en los planes del jefe nato del Ejército, quien obedeciendo al pie de la letra las órdenes del Presidente, dejó libre a Ovidio, hijo menor del Chapo Guzmán, preso en una cárcel de Nueva York y del que se dice vive muy deprimido más que nada por no estar con sus hijos. Joaquín Guzmán ha demostrado que ama a sus hijos; como cualquier padre, sigue al pendiente de lo que les pasa, no obstante y estar aislado. Desde luego que ninguno de nosotros, personas normales, lo mandamos a trabajar como narco; él solito escogió su destino, arrastrando con su mal ejemplo, a todos sus hijos; para empezar acabó con sus vidas y si los extraditan, como lo refrendó hace muy poquito López Obrador, estarían cerca de su padre Joaquín, pero aun peor, condenados a un periodo carcelario, equis, quizás de por vida. Puede ser que el mismo Chapo les sugiera entregarse, para corresponder al hecho de que López Obrador respetó la libertad y la vida de Ovidio, nuestro paisano de Carrillo Puerto, municipio de Compostela. Hay que esperar para no estar especulando como Gerardo Fernández Noroña, el diputado federal petista que tras el atentado contra Conrado López Álvarez, se atrevió a conjeturar que la autora intelectual pudiera ser la senadora Gloria Núñez, quien le respondió hasta lo que no en el feis. La Fiscalía respondió de inmediato, agarrando a un presunto, sin embargo, el único que tiene autoridad para decir si no es un chivo expiatorio, es el propio López Álvarez, el cual fue agredido teniendo cercanos a cuando menos dos personas que participaron en el fallido atentado. El presunto agresor, a estas alturas, ya confesó haber participado de igual forma en el asesinato de Luis Donaldo Colosio; Fernández Noroña, la verdad no sé del cual mariguana fumó para afirmar que la guapèrrima Gloria Núñez, ordenó que mataran al caballeroso Conrado López Álvarez, amigo de muchísimos Gobernadores, con quienes encontró cobijo para trabajar varios asuntos que en otras circunstancias no serían atendidos en forma justa. Como por ejemplo el sonado caso de una viejita, a la que un grupo de Notarios despojaron de varios inmuebles, aprovechándose de su buena fe; Conrado los traía marcando el paso con señalamientos que se ventilaban en los medios electrónicos y escritos; por ello se me hace una chulada que Fernández Noroña haya encontrado en lo que canta un gallo, al responsable intelectual; y tenía que ser Gloria Núñez la senadora del PAN; una señora que aparte de contar con un lenguaje florido, tiene fama de no dejarse de nadie. Por ello no se ocupa ser adivino para anunciar que Fernández Noroña ni pidiéndole las disculpas más sentidas a Gloria Núñez, podrá salvarse de pisar los Tribunales donde lo llamarán a cuentas para que explique las causas que lo hicieron darle hasta con la cubeta a la dueña de la señorial e histórica ciudad de Compostela. El mal hablado y controvertido legislador federal por el Partido del Trabajo recibirá lo que se merece por andar de bocasuelta; no es la primera vez que se mete con una dama, a la que después de difamar le pidió perdón y como en esa ocasión la volvió a librar, seguramente se le hizo fácil seguirle de frente, pero se encontró con una dama cuajada de espinas desde los pies hasta la cabeza; las mentadas de madre le van a saber a Gloria porque si la Senadora se van por el lado de la ley, Gerardito no va a encontrar ni piedras para esconderse del señalamiento candente que puede terminar en el desafuero del diputado federal que presume resultados a favor de la gente. Lo que pasa en el país es inédito, nunca en su historia había experimentado un clima de paz tan evidente, producto de un gobierno que llegó al poder por medio del poder de los votos; que si no hubiera sido así, el pueblo mexicano anduviera envuelto en una guerra civil de todos contra todos; es lamentable que los ricos, principales beneficiarios de lo que pasó, no le quieran meter sus capitales para sacar al buey de la barranca; en lugar de estar eternamente agradecidos con AMLO porque evitó el enfrentamiento violento entre las clases sociales, se burlan de él por encabezar una República Amorosa. Déjalos Andrés Manuel, algún día, cuando ya no sean niños, podrán entenderte…PALESTRAZO: aunque lo dudo pues ni en MORENA se ponen de acuerdo para ganar de calle el 2021; los gajes de la democracia amenazan el buen trabajo del Peje.