LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO Indica, Ordena y cada quien en su área o dependencia del Gobierno Municipal a su cargo, un ejemplo tácito es el de BACHEAR, las destruidas calles que comunican principalmente las de entrada y salida a las poblaciones, de Mezcales, Manguito, la entrada a Alta Vela, El Porvenir, San José PRECISAMENTE, ahí se observó ayer, la cuadrilla que tapó solamente, los hoyancos grandes PERO los medianos así los dejaron y de ahí se volvieron a destapar O sea que, con ese plan de poco o nada servirá resultando la INUTILIDAD en todo el tiempo perdido, el material utilizado y el pago a los trabajadores, a la NADA, porque no se hacen las cosas como se debe, OJO CHON GIL MUCHO OJO……..CONTINÚA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. Antonio Echevarría García, quien Rindió su 2do Informe de Gobierno, ante los Diputados, Presidentes Municipales e Invitados Especiales, mucha fue la aglomeración dentro del Palacio Legislativo, para albergar a tanto personaje de la Política Local y Nacional, Empresarios y Diversos Funcionarios de los tres niveles de Gobierno, por lo tanto sostuvo el Mandatario Estatal Echevarría García, qué se seguirá con un Gobierno que atienda, que escuche y se respete al ciudadano como lo que es un eje en todas las acciones, con menos Gobierno y más gente involucrada en el bienestar de los Nayaritas………PROTAGONISMO O PLEITO CASADO. Ambos son iguales, Soberbia, Prepotencia y el sentirse LIMPIOS Y MUY RECTOS, aunque traigan sobre sus figuras señalamientos y cuestionamientos, PRIMERO los dimes y diretes, DESPUÉS de un suculento desayuno, el abrazo la pelada de dientes, para afianzar su reciente ALIANZA, muy amiguis, PERO a los días, se acabó todo y de nuevo andan de la greña e igualmente tirándose hasta con la cubeta, provocando hilaridad y el concierto de risas entre sus compañeros de Bancada y del Senado, a ver en qué termina esta trama de Políticos……….. JESÚS GUSTAVO ÁLVAREZ CHÁVEZ. Subdirector Administrativo y Operativo de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, aseguró que dentro de las acciones realizadas por los agentes, encargados y comandantes hay la indicación de acudir a los llamados de la ciudadanía que requiere la presencia de la autoridad, en sus hogares, negocios y vecinos van para hacer su labor de prevención, aclaró «Aunque hacemos lo que está a nuestro alcance y sabemos que en ocasiones no estamos en cuanto nos llaman porque se da el caso que durante el recorrido, acaba de pasar y está lejana para volver se tarda un tiempo PERO las estadísticas nos arrojan que vamos bien aunque no estamos al cien es imposible y hacemos lo posible, seguimos haciéndolo porque es nuestra obligación para eso nos pagan estamos para servir y gracias por seguirnos llamando a la hora que se requiera, estamos durante las 24 horas del día y los 365 del año……….VOCAL DE LA 3ra REGIÓN. De plácemes y con una responsabilidad que deberá realizar, en tres Entidades como Colima, Jalisco y Nayarit, PEPE CASTAÑEDA se estrena como tal y lo da a conocer el Regidor en funciones de la actual administración, en Bahía de Banderas, el cargo para el joven político oriundo de Tecuala y avecindado en San José, no precisó si percibiría algún sueldo por cubrir los tres Estados y si el tiempo le alcanzará para cumplir sus respectivas obligaciones del Regidor, Gestor y Vocal, lo bueno es que un Nayarita ocupa el cargo