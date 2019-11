Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

El Profesor José Luis Flores es legítimo Presidente Ejidal de Valle de Banderas

• “El día que me comprueben un acto de corrupción yo renuncio, lo único que quiero es la dignificación del ejido”, afirmó categórico el presidente del Comisariado de Valle de Banderas

En el histórico ejido de Valle de Banderas, ha sido una constante el conflicto entre grupos, aunque en los últimos dos periodos la asamblea poco a poco ha logrado construir la unidad; la democracia en la elección de su mesa directiva ha contribuido a cohesionar a los ejidatarios, la última elección la ganó indiscutiblemente el Profesor jubilado de la UAN, el filósofo José Luis Flores Andrade, quien obtuvo 170 votos contra 81 de su oponente Manuel Sahagún González, una diferencia que no deja lugar a dudas del absoluto respaldo de la mayoría al actual Comisariado Ejidal, triunfo que fue reconocido y validado por las autoridades agrarias.

Pero como siempre hay un prieto en el arroz, surgió un reducido grupo de inconformes, acostumbrados a los privilegios y los tratos en los oscurito por encima de los acuerdos de la asamblea, quienes están cuestionando dolosamente la condición de ejidatario del ahora Presidente Ejidal José Luis Flores, quienes demandaron la nulidad de la representación, por lo que será el Tribunal Agrario el que decidirá algo que ya está muy claro, el reconocimiento y el respaldo de la mayoría de los ejidatarios a su presidente, quien primero fue destacado como avecindado y luego se le otorgó el derecho de su abuelo como ejidatario.

Así lo demuestra tanto su credencial de ejidatario, como su certificado de derechos sobre tierras de uso común, documentos validados y emitidos por el Registro Agrario Nacional (RAN), máxima autoridad en esta materia. Este grupo también entabló otra demanda para que el Ejido no pueda regularizarse ni desincorporar terrenos, con lo que están causando una gran afectación, además de que están entorpeciendo la recuperación de los recursos derivados por la expropiación de tierras del lado de Jalisco, en donde ya hay un amparo ganado y una resolución, calculándose un avalúo de 520 millones de pesos que contempla la sentencia, pero que no se han pagado al ejido por los terrenos frente a la aeropuerto y del pueblo de Las Juntas.

Aquí está el origen de la inconformidad de esta minoría, que mienten al afirmar que representan a 150 ejidatarios, ya que en la elección que perdieron obtuvieron 81, de los cuales ya únicamente los siguen menos de 15; su enojo es que ellos tenían la comisión de acomodar estos bienes, pero hicieron tratos no muy claros con un empresario que no les cumplió para venderle a cien dólares el metro, un precio muy barato en perjuicio de los ejidatarios.

Evidentemente que es la ambición la que los mueve, ya se frotaban las manos por obtener sus propinas por la venta, además de prometerles 2 millones de pesos a cada ejidatario para que los siguieran respaldando; pero dado a su incorrecto e inmoral actuar, así como el desconocimiento que hicieron de la Mesa Directiva, fueron motivos suficientes para ser castigados y suspendidos en sus derechos, retirándoles el poder que tenían para poder vender esos terrenos; ese es el enojo de estos malos ejidatarios, incluso hay quienes no lo son y están involucrándose, motivando la desinformación social y el encono.

Acudimos personalmente a una reunión informativa al salón ejidal, con los medios de comunicación presentes, siendo totalmente claro el respaldo y reconocimiento a la condición de ejidatario y Presidente de la Mesa Directiva del Comisariado del Profesor José Luis Flores Andrade, así como a su Comité de Vigilancia, por lo que no hay lugar a dudas de su plena legitimación democrática como representante ejidal.

Cabe señalar que el Profesor José Luis Flores, ante las calumnias de que está vendiendo terrenos, fue categórico al afirmar “no hemos vendido absolutamente ningún terreno, es especulación, sabemos que tienen un valor muy grande, por lo que lo único que buscamos es reivindicar al ejido, nosotros queremos sacar de la venta lo que es, sin ninguna comisión particular, todo se entregará íntegro, para apoyar a los ejidatarios, estamos actuando con la verdad, sin dolo”, puntualizó.

El Presidente ejidal de Valle de Banderas, aseguró que empresarios le han ofrecido dinero, “hasta 500 mil pesos por dejarlos construir fraccionamientos, pero no soy de esos, tengo mi sueldo de jubilado de la UAN, con eso me mantengo, lo único que quiero es la dignificación del Ejido y que a lo ejidatarios les vaya bien, con lo que les corresponde por la recuperación de las expropiaciones, el día que me comprueben un acto de corrupción yo renuncio”, indicó José Luis Flores.

Finalmente, las partidas jurídicas las ha ganado el actual Comisariado Ejidal José Luis Flores, el grupo que perdió, pide desde hace tiempo una medida precautoria para retirarle el derecho ejidal, querían impedir que participara como candidato al Ejido, pero el Tribunal Unitario Agrario contestó que no procedía, pues como ejidatario podía ser considerado candidato, lo que es reconocido por el Registro Agrario Nacional; debido al rechazo de esta demanda, a la ratificación y la audiencia, efectuada el pasado 28 de octubre, únicamente se presentó un solo ejidatario inconforme, ¿cuáles 150?. Va.