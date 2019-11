Riviera Nayarit muestra su exclusiva oferta a 9 agencias de viajes de lujo

Un grupo de agentes de viajes enfocados en el segmento de lujo estuvieron en Punta Mita para explorar los más extraordinarios lugares de la “Península del Glamour”.

Oscar Juárez/La Opinión

La Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit participó en un viaje de familiarización para nueve agencias enfocadas en el segmento de lujo que fueron convocadas por Villa Palmasola, localizada en el complejo Punta Mita Resorts.

El propósito de este viaje es que los agentes procedentes en su mayoría del norte de la Bahía de San Francisco, California y del estado de Texas, conocieran las oportunidades que ofrece el destino, como su hospitalidad, gastronomía, experiencias y eventos y los extraordinarios escenarios naturales que solo esta región del Pacífico posee, indicó Lillián Avilés, coordinadora de esta actividad.

El 75% de las agencias que participaron en el viaje de familiarización son Virtuoso, un indicador de la calidad de clientes que venden, ya que esta red es el consorcio global más poderoso en el segmento de agencias de viajes de alta gama y los mejores proveedores del mundo de turismo de lujo.

Fueron nueve los agentes invitados: Avery Carmichael, de la agencia Indagare (Altour/American Express); Sharon Walters, de Travel (Virtuoso/Travelwizard); Shelby Fessl de Virtual Personal Assistant; Mike St. Jovite de Sharon Walters Travel (Virtuoso/Travelwizard); Jennine Cohen, de Geographic Expeditions; Katie McCormack Krinkie de McCabe World Travel (Virtuoso); Susan Duffy de All Star Travel Group (Virtuoso); Will Goldberg de Accomplished Traveler (Virtuoso) y Antonio Lozano de Premium Travel (Traveller Made).

Durante su estancia en la Riviera Nayarit, los agentes disfrutaron de variadas actividades como paseos por la Bahía de Banderas, gastronomía de alto nivel con suntuosas cenas frente al mar, lecciones de yoga y de surf y un día de spa, todo con el toque único de la hospitalidad mexicana.

Según sus comentarios, el producto turístico de El Tesoro del Pacífico Mexicano es algo fuera de serie, ya que además de su aire de modernidad, sofisticación y lujo, no ha perdido su encanto tradicional y su naturaleza salvaje. Para algunos fue la primera ocasión que visitaban el destino, otros ya lo conocían; sin embargo, fue una oportunidad para seguir familiarizándose con éste y desarrollar la actualización de estrategias de venta a través de sus agencias.

Con respecto a la Villa Palmasola, los agentes quedaron encantados con la suntuosidad de la propiedad, que comprende 11 estructuras bellamente diseñadas, con un frente de 92 metros de inmaculada playa. La villa fue creada por el prestigiado arquitecto mexicano Manolo Mestre, —conocido por diseñar residencias para Francis Ford Coppola, la chica bond Luciana Paluzzi y la heredera Isabel Goldsmith—. Comparte acceso a la playa del exclusivo Four Seasons Resort Punta Mita y ofrece a sus visitantes una vista privilegiada, justo frente a la isla natural donde se encuentra el hoyo de golf 3B mejor conocido como “Cola de ballena”, que a su vez forma parte del campo de golf Punta Mita Pacífico, diseñado por Jack Nicklaus.

Exclusiva oferta: La Riviera Nayarit cuenta actualmente con una infraestructura importante de hoteles de lujo, de ahí la importancia de participar en estos viajes de familiarización para agentes de viajes calificados que facturan millones de dólares al año en dicho segmento, lo que sin duda incentivará también las ventas del amplio portafolio de hotelería y experiencias que ofrece el destino.

“No cabe duda de que los fam trips son una excelente herramienta para la venta del producto, así como de fidelización con los agentes de viajes. Hemos colocado el segmento de lujo como uno de los sectores prioritarios en la promoción turística pues contribuye a una mayor atracción de turistas al destino, con un gasto promedio más alto y con un enfoque de bajo impacto que permite mantener las políticas de preservación del medio ambiente”, comentó Jesús Carmona Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) y de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC).

Hasta ahora, The St. Regis Punta Mita y Four Seasons Resort Punta Mita han logrado la codiciada denominación Virtuoso Prefered y su inclusión en esa exclusiva oferta ha llevado a considerar a El Tesoro del Pacífico Mexicano como uno de los destinos más sofisticados a escala internacional.