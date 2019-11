En Valle Dorado Exigen Limpieza en Área Verde es Criadero de Animales Rastreros y Ponzoñosos

· Una tarántula fue encontrada en casa de enfrente del parque ubicado por la calle Valle del Rosario y Valle Allende. El área está enmontada por lo que piden a Servicios Públicos Municipales que meta máquina o brigada o a ver qué hace, pero que limpien este espacio que solo ha servido para nada y para ser nido de animales rastreros

Por Paty Aguilar

Los reportes y peticiones de intervención al delegado municipal y a Servicios Públicos Municipales del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, por parte de los vecinos aledaños al parque ubicado en la delegación Valle Dorado, entre las calles Valle del Rosario y Valle Alende, ya rebaso los niveles de tolerancia y es que el parque que tienen frente a sus casas esta totalmente enmontado por lo que se ha convertido en un criadero de animales rastreros y ponzoñosos.

Pero no solo eso, sino que también estos animales se están metiendo a sus casas, quizá en busca de comida, el hecho es que dentro de una de estas casas se encontró una tarántula, pero hay también otro tipo de arañas que aseguran vienen del parque en donde además otros vecinos irresponsables están empezando a llevar basura.

Y no aceptamos, comentó una de las vecinas que salgan con el argumento de que los vecinos deben dar mantenimiento al parque porque no es justo, porque para eso está el Ayuntamiento, sino qué sentido tiene que se tenga gobierno municipal si no cumple con sus obligaciones más básicas como lo son el mantenimiento de las áreas públicas. En Valle Dorado, los parques de las dos primeras etapas están abandonados y sus calles destrozadas, señaló.