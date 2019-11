LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



EN BAHÍA 2DO INFORME DEL DIF

A cargo de la Señora Anna Esperanza Berúmen de Cuevas, sin duda es tan sólo para cumplir con el protocolo PUES, los resultados están a la vista la atención a la Ciudadanía con Terapias a personas en restablecimiento de sus pies, manos, columna, el lograr tener una atención integral en Despensas, aparatos Auditivos, sillas de ruedas, bastones, jornadas médicas, el ir por personas con capacidades diferentes en la Sierra, Centro y Turístico para recibir la atención requerida a su padecimiento, el otorgar juguetes a la niñez, cursos de Verano, alegría y felicidad en su día, un sin fin de atenciones a quienes lo requieran y su actividades MEJOR le paro, entonces qué informará la titular del DIF-BAHIA, lo bueno es que los hechos ahí está en las personas………..UNIVERSITARIOS SE LAMENTAN. Ojalá y se LAMEN..TARAN a quienes la han saqueado por 50 años y de una manera Cínica sin rubor alguno FESTEJARON con bombo y platillo, para luego estar como las magdalenas llorando, gimoteando, haciendo marchas, pidiendo Cooperación a la Ciudadanía, qué DESVERGÜENZA de los actuales Líderes de los diferentes Sectores, con las bolsas llenas de dinero, con propiedades y cuentas Bancarias, paseándose en el ayer y de hoy, siguiendo las masas que se rasgan las vestiduras en un completo Alarde de Valemadrismo Puro, por un lado hacen su Circo y por otro siguiendo la tónica de hacerle al cuento y todavía se atreven a criticar y hacerse las víctimas RATAS LOS QUE LA SAQUEARON Y LOS QUE LO PERMITIERON, Se Tenía Que Decir y Se Dijo, claman los verdaderos Trabajadores que viven de su sueldo y que también lo PERMITIERON………….NOROÑA ARRIBISTA Y FARSANTE. Realmente como México NO hay Dos, verdad de Dios, un Advenedizo y Aprendiz de Político que de la noche a la mañana surgió como un crítico de todo y contra todo, sintiéndose el propietario de la verdad con fuero de Diputado Federal por cierto Plurinominal, se la lleva por los Estados que son de otros Partidos ajenos al MORENA, donde es Juez y Parte al grado tal de auto proclamarse SUCESOR de Amlo, cosa que otros políticos ávidos de subirse a la nave AMLISTA, reniegan de su situación y aplauden a un Farsante como NOROÑA, quien ya ordena, ordena, traga, se hospeda y se pasea con dinero del Pueblo y ahí NO hay Corrupción pues la disfraza con Visitas que sólo benefician su EGO de un Sabelotodo, cuando en verdad es un ARRASTRADO del Sistema que lo está manteniendo y dando Alas para luego cortárselas en Nayarit no ocupamos Agitadores necesitamos gente que proponga soluciones NO problemas eh RENACUAJO NOROÑA………..QUÉ MAL SE VE FUGA DE AGUAS NEGRAS FRENTE AL IMSS DE MEZCALES. Mucho Grillo, mucho Político y mucha Autoridad, Incluso mucho Dinero que maneja el IMSS y en sus narices una fuga maloliente, con posible foco de infección y las molestias que ocasiona una alcantarilla destapada enviando el TUFO, enfermando tanto a los que acuden a recibir atención Médica y a los que ahí trabajan, NO hay quien diga esta boca o acción es mía YO, la reparo ni OROMAPAS ni Obras Públicas, ni el CEA ni ninguna otra Dependencia lo soluciona, QUÉ MAL Y MAS EL MAL QUE SE PUEDE PROPAGAR