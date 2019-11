LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO

Presentará una Iniciativa ante El Congreso del Estado, para que haya una participación legal y directa entre los Gobiernos Municipales de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, bajo el esquema de Colindancia, logrando que haya Coordinación en lo conveniente a ambos Ayuntamientos, con la finalidad de establecer y efectuar los intercambios de beneficio Económico, Político, Social y Seguridad Pública, pues existen TRABAS que no permiten la labor por un Bahía mejor, pero al aprobarlo los Legisladores, otros mecanismos aplicados darán como resultado, lo que tanto han buscado ambos Presidentes Municipales Arturo Dávalos y Jaime Cuevas, sin duda una propuesta en Cabildo para posteriormente al Congreso y a Aplicarse……..ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA. Como Ejecutivo del Estado, gira instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Económico y otras Dependencias que son las responsables de efectuar Los Festejos Navideños 2019, por lo que de esta manera se efectuará la Tradicional Feria Navideña, donde se hará un Desfile con carros alegóricos de Empresas, Clubes Sociales y Gobierno del Estado, por lo que la Organización inició de YA, mientras el Gobernador anda recorriendo nuestra geografía Nayarita, sosteniendo reuniones con sus conciudadanos escuchando, atendiendo y solucionando la problemática de todos los sectores……….EL DIPUTADO PEDRO R. PÉREZ GÓMEZ. Ya cayó en lo que tanto ha criticado de sus demás compañeros, PROTAGONISMO pues el asunto del R.R. y su esposa aunque se dice que una de Villa Hidalgo es la 3ra en Discordia( cosa que no me consta y si así fuese es cosa de tres porque cuatro ya es chisme) BUENO el asunto es que una cosa es Solidarizarse y otra andar de «Metiche» poniendo Denuncias con un equipo de Abogados, de parte del Diputado a él que le interesa y que tiene que meterse, acaso es su familiar, comadre, amiga, tía o que interés le mueve la que fue despedida, corrida o sacada del DIF-SANTIAGO? Ahora la que debe de DENUNCIAR ES LA AFECTADA, ni modo que diga Roberto Pérez Gómez, que va a luchar porque se le indemnice, se le pague su sueldo si son Honorarios o se le reinstale, qué PITOS toca o querrá tocar el Diputado o habrá otro interés personal? Veremos en qué para este embrollo qué insisto también la Fiscalía deberá de pensar y pedir a favor o porque la Denuncia o porque es Diputado puede incluso brincar la voluntad de la Señora Despedida o ella le solicito apoyo al Diputado Pérez Gómez?……….Y EL CASO DE LOS MARINOS GOLPEADORES EN QUÉ QUEDÓ? En tan sólo Denuncia y quien los investiga, cuando darán a conocer los resultados, porque una agresión y una privación de la libertad NO, es nada más golpeo, detengo, subo a mi vehículo bajo y los Amenazo, incluso qué logros han tenido a cuánto Delincuentes han consignado por cuales Delitos y cuáles son los nombres direcciones, en dónde tenían su guarida y qué han decomisado PUES sólo se ven en los vehículos uniformados recorriendo, con sus armas puestas a disparar PERO y sus logros, a ver qué pasa……….CIRO Y SUS AGENTES VIALES. Una cosa es cumplir con su trabajo de Regular la Vialidad e invitar a los conductores para que no se estacionen en cierto lugar y hora incluso retirar Las Placas de Circulación ( Aunque se dice que NO, se te pueden quitar de tu vehículo, porque se pagó por ellas y que hay un párrafo en la Ley de Tránsito, pero mientras no se dé a conocer públicamente pues siguen quitándoles) Pero llegar a gritarle al o la tripulante del vehículo y sentirse propietarios para retar a golpes tan sólo porque traen uniforme ESO sí son fregaderas porque si a la esposa de CIRO, de JULIO o del MANTECOSO AVENA u de otro Jefecillo seguramente que habría arrestos, castigo o de menos llamadas de atención al Agente o Comandante PERO como es la Ciudadanía les vale un Soberano rábano, NO provoquen ni abusen porque volverán los tiempos en que desafortunadamente llegaron a Herir y Matar a varios Agentes de Tránsito, NO se desea mal a nadie TAMPOCO lo hagan ni abusen.