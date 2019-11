LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO FUERA DE BAHÍA

Viajará a la Capital del Estado para reunirse con el titular de la Fiscalía Licenciado Petronilo Díaz Ponce, Seguridad Pública Estatal licenciado Jorge Benito Rodríguez, buscando una más y mejor eficacia, en lo referente a la Seguridad pues últimamente han subido los índices de robos en todo lo largo y ancho del Municipio donde se registran focos rojos y amarillos NUNCA Verde o Blanco, lo que sitúa a Jaime Cuevas preocupado y ocupado en cumplirle a su Gente de Bahía, con alternativas y nuevas estrategias, así pues con la agenda del Jefe de Gobierno del Ayuntamiento más joven de Nayarit……….KARLA G. FLORES PARRA. Durante una breve charla deja en claro una cosa que lastima a toda la sociedad y familia de las Mujeres y Niñas Violentadas, NO, debe ser un día sino todo el año, los trescientos sesenta y cinco días, porque es muy cómodo realizar actividades afines a los hechos que ahí están, la atención psicológica, el daño irreversible en diversas formas y en diferentes ámbitos desde la más humilde hasta la más encumbrada de igual manera a las niñas que ven, sufren y también son violentadas físicamente, moralmente y socialmente, por ende más clara NO, puede ser la Diputada que de la misma sintonía, lleva talleres sobre este problema y también del Suicidio en Prevención y no quitar el dedo del renglón……….EDUCACIÓN VIAL NO SOLO EN ESCUELAS. Existe una GAMA de casos y formas para Prevenir accidentes en las Motos que tanto se darán las conductores por su irresponsabilidad, para ello se cuenta con instructores que conocen del tema, desde El Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria, se les otorgan cursos de los resultados, que son tres causas directas Infracción, Cárcel o Muerte, por la simple y sencilla razón de que, por no traer Casco, Placas o Tarjeta de circulación, el que no traiga puesto el Cinturón de Seguridad, ir conduciendo y utilizando el celular, no traer licencia, conducir en Exceso de velocidad y cuando los detienen o revisan se hacen los sorprendidos y molestos aún a sabiendas del reglamento de Tránsito y Vialidad, son muchos los factores de Riesgo y más de la irresponsabilidad por ELLO, se les otorgan Cursos y Diálogo Directo, incluyendo Empresas, Clubes y Organizaciones, sin duda muy Interesantes las recomendaciones y aclaraciones de lo que puede evitarse con la asesoría de Educación Vial, aseguró el Instructor Mariano, que por indicación directa del Subdirector Pedro Baños García……..

Diputados continúan con sus Informes, por ejemplo hoy Viernes Rosa Mirna Romano, quien va con todo para darle gusto a su forma de hacer y decir las cosas, de paso hará una evaluación de cómo le recibe su Gente en La Peñita y en el Salón Real Peñita para tantear su simpatía y posteriormente buscar llegar a buscar la Candidatura a la Presidencia Municipal llegado el momento.