LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



TEMPORADA NAVIDEÑA DE MUCHO CONTRASTE

Sin perder el Espíritu de Noche Buena y Navidad, aunque no fue muy esplendida en todos los sentidos sobre todo lo Económico por la simple y sencilla razón de la falta del pago a muchos trabajadores de diferentes niveles, se reflejó en las fachadas de miles de casas, donde las figuras de Santa Claus, Monos de Nieve, Renos, la Música de Viento, las Botellas de Fino Licor, Las Viandas con Suculentos Cortes, Las Piñatas con Billetes de alta Denominación, Las Fiestas en Lugares Caros, Los Restaurantes de Lujo y Antros Reconocidos, Las Grandes Fiestas, Los Tradicionales Arcones Navideños TODO, eso no se vio ni se vivió como todavía el año pasado del 2018, este 2019 fue austero ESO SÍ, la gente a lo más barato la Carne Asada y sus cervezas, FESTEJÓ CON ENTUSIASMO ALEGRÍA EN FAMILIA………XOCOYOTZIN RENTERÍA VEGA. Exfuncionario de La Costa De Oro, Abogado y Excelente Amigo, nos ganó el camino que todos vamos a recorrer, fue Bohemio de Afición, Deportista, Compañero Comunicador, últimamente se había retirado del alcohol sin embargo en pasados días se fue a una posada convivió y por la madrugada su corazón no resistió y con un Paro Cardíaco partió al más allá EPD………. ISMAEL GONZÁLEZ PRESIDENTE DEL TSJ. se ha convertido en un tipo Altanero y Soberbio, la Humildad y Don de Gente la hizo a un lado para incluso ser un Bravucón de Tercera, con razón varios Jueces, Secretarios y Actuarios, se conducen de ésta equívoca manera y lo DIGO, porque fui testigo de un hecho bochornoso cuando pasó de largo sin saludar a varios abogados que le esperaban fuera de su oficina, mismos que había citado sin atenderlos porque estaba muy ocupado y en cierto argot sólo están » ocupad@s» las Sexo-Servidoras» nunca un Funcionario/ Servidor Público, debe cambiar las formas y poner los pies sobre la tierra……… TREINTA Y SIETE DETENIDOS ASÍ COMO CIENTO SESENTA Y SIETE INFRACCIONES. Esta es la cifra de Personas Detenidas que fueron y trasladadas a las frías celdas de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, puestas a Disposición del Juez Cívico Licenciado Oscar Solórzano, pues la mayoría estuvieron consumiendo distintas bebidas alcohólicas y haciendo sus necesidades fisiológicas en la vía pública, algunos sólo pagaron la respectiva multa y fueron puestos en libertad pero los que se opusieron a su detención ofendiendo a los elementos hasta que se les bajaron sus ímpetus también fueron puestos en libertad pagando su falta administrativa, de igual forma se detuvieron a OCHO conductores en Estado de Ebriedad, esto desde el día 20 al 25 de Diciembre y seguirán estas acciones a fin de prevenir accidentes y aplicación del reglamento de Policía y Buen Gobierno……….. VARIOS COLONOS Y CLUBES DE TEPIC. No recibieron el apoyo prometido de parte de Regidores y Diputados, pues muchos utilizaron la consabida situación de que NO me pagaron así cómo? La verdad esta farsa pues NO viven al día ni se comparan con los verdaderos asalariados, PERO los que no les nace apoyar buscaron y encontraron el pretexto idóneo dejando con la alegría truncada de quienes esperaban un juguete, dulce o piñata, ni modo de que los hay los hay.. FELIZ NAVIDAD A TODOS👍🏻