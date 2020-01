Improvisados, Ignorantes y Prepotentes

Como que Bahía de Banderas llama mucho la atención a políticos que quieren conseguir algo más de lo que ya tienen, políticos que deberían dedicarse a apoyar a su tierra, en este caso Tepic, como es “Fugio” Ortiz que vino a comenzar una batalla a todas luces ilegal como es la de invadir terrenos que ya tienen dueño allá por La Misión enarbolando la bandera del Partido del Trabajo, quien acompañado de quijote Ismael Duñalds, alientan que decenas de familias, la mayoría con casas y terrenos en otros lados como Cartolandia, invadan terrenos, departamentos y casas sin que la autoridad judicial, en este caso la Fiscalía del Estado intervenga para poner orden y evitar que la posesión sea el argumento para arrebatar propiedades que tienen dueños.

“Fugio” Ortiz, quien nada tiene que hacer por estos lares, viene al estilo de Chucho el Roto y “le quita a los ricos para dárselos a los pobres”, pero es seguro que no lo hace en sus terrenos y casas, prefiere quitárselos a otros para ser el paladín de los pobres, y todavía tiene el cinismo y la desvergüenza de asegurar que para el 2021 el PT ganara la presidencia y las elecciones en Tepic, Bahía de Banderas y otros más, ya que sus actos a todas luces ilegal le genera mucha simpatía en invasores que ni siquiera tienen credencial de elector de estas tierras, muchos son de otros estados y hasta de otros países, y la verdad no veo en ese grupo que lo acompaña un liderazgo que pudiera pelear las elecciones próximas, vamos a tener que esperar que la autoridad judicial actúe y ponga fin a estos actos de robo de tierras, casas y departamentos.

Pero mejor hablemos de otras cosas, puesto que por ahí anda asomando la cabeza el doctor Omar Reynozo Gallegos, algunos dicen que de nuevo buscara llegar a un puesto de elección popular, solo que no sabemos si por el PRI la alcaldía que ya se le negó más de una vez, solo que en partido Tricolor las cosas están tan revueltas que siguen sin encontrar el camino que los lleve con el Mago de Oz, el liderazgo de Olga Sandoval, la esposa del ingeniero Tapia como que no ha comenzado a verse, sigue el estira y afloja a casi dos años de las próximas elecciones y el desorden sigue imperando, ya que ni los regidores priístas que están en el actual ayuntamiento los hemos visto trabajando para la renovación que tanto señalan.

De la misma manera, más de lo mismo, ahora buscando que Morena le dé la oportunidad de conseguir lo que estuvo al alcance de su mano, el licenciado Héctor Santana García, anda fortaleciendo el grupo que le apoyo en las alecciones pasadas, pero debería de entender que eran priístas los que le acompañaban en aquel entonces y difícilmente volverían subirse a otro barco.

En el mismo tenor anda Ismael Duñalds, quien ahora aseguran que sería el PT quien lo respaldaría, la cosa aquí es que el Mailo no entiende que no hay alcalde plurinominal, y que difícilmente la gente lo apoyaría gratis, pues no es suficiente grabar dos discos, llevar viejitos a la embajada o consulado de los EEUU y dar gratuitamente (eso creo) transporte, asesoría y hospedaje para que les otorguen las visas, llevar escolares a pasear, entregar bastones, andaderas y sillas de ruedas, así como enarbolar banderas populistas que lo han dejado inerme ante las instancias judiciales, ser beligerante no es suficiente, se ocupa carisma y mucho dinero para hacer una buena campaña, ya que las jornadas diarias, el gasto con el equipo, o al menos las tortas y las aguas cuestan, y él, “Mailo”, no lo conozco como un blandito para soltar billetes y es seguro que los comunicadores no son almas de la caridad para darle espacios gratuitos después de todo lo que ha dicho de la prensa y periodistas.

Después vamos hablar de esos y esas que andan en busca de la grande, o sea la gubernatura de Nayarit, vamos a analizar de manera diferente los que quieren ocupar la silla del “tigrillo” Antonio Echevarría García, de Humberto Cota Jiménez, del doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, de Adahan Casas, de Leopoldo Domínguez, de Marta Elena García Gómez, del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayar Mallorquín y hasta de Francisco Javier Castellón Fonseca.