EL MAL DE NUESTROS DÍAS

Orlando Hernández/El Centauro

La vida está llena de altas y bajas, por lo que pasar por episodios de tristeza es lo más común del mundo, sin embargo cuando esos episodios se vuelven muy prolongados o muy recurrentes puede tratarse de algo que va más allá de los estados de ánimo normales en una persona; de hecho es altamente probable que se trate de una de las enfermedades más comunes y dañinas de la actualidad y el más común de los padecimientos mentales: la depresión.

Como con todas las enfermedades mentales todavía hay demasiados estigmas y tabúes por parte de la población en general, así que se cree que las cifras oficiales son más bajas que las reales, según la Organización Mundial de la Salud existen alrededor de 350 millones de personas en el mundo con este padecimiento y en nuestro país cerca de 4 millones. Como parte de esos estigmas se tiene la creencia en gran parte de la población que la depresión es un signo de debilidad por lo que según esas mismas cifras oficiales existen dos mujeres por cada hombre padeciendo la enfermedad, lo cual aparentemente indica que existe un gran número de hombres que no han sido diagnosticados por lo que la cifra total de casos puede ser mucho mayor.

No hay una causa especifica que de origen a la depresión, es una enfermedad multifactorial que puede ser causada por problemas laborales, antecedentes genéticos (una persona con antecedentes de la enfermedad es hasta tres veces más propensa a padecerla que quienes no cuentan con ellos), perdidas personales, enfermedades crónicas, bioquímica cerebral, estrés, entre muchas otras razones. Lo que es un hecho es que el estilo de vida actual ha disparado de manera enorme la presencia de la depresión, situaciones como la ansiedad causada por las redes sociales y su efecto en nosotros al ver estilos de vida que aparentan ser mucho mejores que los nuestros, así como la falta de interacción persona a persona se traducen cada día mas en casos de depresión. La mercadotecnia también es una de las grandes causantes de la actual epidemia, cada día somos bombardeados literalmente por miles de anuncios en todos los medios de comunicación donde se nos indica que debemos vestir, comer, manejar, visitar, escuchar, beber e incluso pensar para conseguir el éxito y la felicidad; al no conseguir estos objetivos la frustración generalmente se convierte en depresión.

Sin embargo está plenamente demostrado que el “éxito” no es un remedio contra la depresión, de hecho la gran presión causada por estar en la cima de diferentes disciplinas como la música, los negocios, la actuación o el deporte suele convertirse en detonante para llevar a la depresión, algunos de los ejemplos más conocidos son los suicidios de personajes como Robin Williams, actor cómico que aparentemente era sano y feliz pero que terminó quitándose la vida tras años de luchar contra la enfermedad, Elvis Presley quien siendo una de las más grandes estrellas de la música de todos los tiempos tenía una dependencia extrema de las drogas que terminó costándole la vida, el DJ sueco Avicci que no pudo con la enfermedad causada por su alcoholismo, el muy famoso chef Anthony Bourdain, la diseñadora Kate Spade y una interminable lista de personas que al no conseguir controlar sus problemas mentales se refugian en sustancias que les hacen más llevadera la situación pero que a la larga resultan más dañinas que la propia depresión.

Como se suele decir para otros padecimientos, la depresión no respeta edad, sexo, escolaridad ni condición social, todos somos susceptibles de padecerla, por lo que es muy importante estar alerta en nuestras familias y en nosotros mismos ya que la única posibilidad real de superarla es con ayuda tanto profesional como de familia y amigos. Como en cualquier enfermedad la forma más sencilla de eliminarla es la prevención, evitar caer en el ritmo de vida vertiginoso de la actualidad nos ahorrara muchos dolores de cabeza, el definir nuestras prioridades y necesidades verdaderas, no las que nos dicen que deberían ser así como el dedicar nuestro tiempo y energías a actividades que realmente disfrutamos también serán de gran utilidad (son muchísimos los casos de depresión ocasionados por el estrés laboral). A diferencia de otro tipo de enfermedades como las infecciosas que pueden ser eliminadas por nuestro sistema inmunológico, las mentales no desaparecen con solo ignorarlas y de hecho las posibilidades de empeorar son mucho más altas que de mejorar, por lo que recibir un tratamiento adecuado es lo más recomendable, por lo que si se encuentra padeciendo esta terrible enfermedad acuda lo más pronto posible a un profesional de salud mental, todos quienes le rodean se lo agradecerán.