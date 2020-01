Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Quizás en previsión de lo que pudiera venirse tras la detención, en caso de que llegue a darse, del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ismael González Parra, manda borrar el nombre de los magistrados que de lunes a viernes, ocupan los espacios del estacionamiento; no pretende seguramente, facilitarle su trabajo a la delincuencia, la que por unos dólares, son capaces de liquidar a quien sea. Se sabe también que la casuística INFONAVIT se sostiene con hilos muy delgados; una sola denuncia mantiene tras las rejas al ex presidente del TSJ Pedro Antonio Enríquez Soto y a otro ex magistrado local, Jorge Marmolejo Coronado. Por si usted no lo sabía, no existe ninguna otra denuncia contra los presuntos implicados en los supuestos despojos de las familias que son derecho habientes del INFONAVIT, razón por la cual no ha sido llamada a comparecer la ex delegada en Nayarit Karina España; el INFONAVIT sigue caminando sobre ruedas, al grado de que se ha visto incrementado el monto de los préstamos. De igual manera me entero que solo en Nayarit están procesados varios ex funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, entre magistrados, jueces y notificadores, e insisto, ningún elemento con cargos de dirección del INFONAVIT local y nacional. Con estos antecedentes, hasta me atrevo a decir que los presuntos culpables que calientan cemento en el Cefereso número cuatro de El Rincón, cayeron ahí como consecuencia de un afán de venganza; por ello sería recomendable revisar caso por caso, para que no se esté incurriendo en violaciones a los derechos individuales. Roberto Sandoval Castañeda desde luego, es harina de otro costal, pesan sobre su persona aquí en Nayarit, numerosas denuncias que lo involucran en delitos diversos como desvío de recursos, lavado de dinero y complot para asesinar al responsable de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios; pero en la Unión Americana, el Departamento del Tesoro lo reclama por su presunta relación de negocios con el cartel Jalisco Nueva Generación; así que bien vale la pena escoger reclusión en nuestra entidad o en Estados Unidos, donde le pueden quitar su dinero y condenarlo a mínimo treinta años de prisión, si no es que a cadena perpetua, según sea la gravedad del asunto. Me atrevo a pronosticar que Sandoval Castañeda no dura ni una semana encerrado en una cárcel de Tepic; ocioso es decir que los bonos de Toñito Echevarría se irían a la alza, pues estaría cumpliendo otro compromiso de campaña en la guerra contra el Robertismo corrupto. Tampoco es errado anunciar que antes que Roberto, caerán al tambo, colaboradores de mucho peso del ex gobernador de la gente; Sandoval, la cereza del pastel, sufrirá la humillación de verse tras las rejas, sacado de un mundo rosa por González Barrios, el hombre que se atreve a jugarse la vida por lo que piensa…PALESTRAZO: se hizo la megamarcha de los que se comprometieron ante la SEP, a limpiar de mugre la Universidad Autónoma de Nayarit; los aviadores tendrán que salir de las nóminas de la UAN y volar extramuros, ya saben ustedes a donde.