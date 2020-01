Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

Contra la Corriente declaraciones y Posturas

Como que las declaraciones y acciones del Rector de la UAN Jorge Ignacio Peña González, quien en todo momento se ha conducido con ecuanimidad e institucionalidad, van en dirección contraria a las posturas de los líderes de los sectores.

Ahora si de acuerdo con el Doctor Camelo, quienes están bajo sospecha e investigación, que renuncien y pidan licencia, porque están dañando a la UAN que dicen querer.

Pobre de mí universidad, la están atacando como si fuera la enemiga de los Nayaritas.. Creo conveniente, que aquellos actores universitarios que están bajo investigación judicial, se jubilen, renuncien al cargo que ostentan, pidan licencia de la diligencia que ostentan… séase quién sea… si de verdad quieren a la UAN como dicen hacerlo, eso es lo menos que deben hacer, para limpiarle la cara a la institución.

El rector debe tomar cartas en el asunto al respecto, no puede permitir que esto continúe así. ¿o qué le hace falta amigo Nacho? , en cualquier democracia avanzada es lo que procede.

Si los actores que ocupan un puesto administrativo o de dirigencia, y están bajo sospecha corrupción, desfalco, etc. y están siendo investigados, deben separarse del cargo, para que la UAN no adsorba el costo..

No se preocupen, la UAN es inmortal, seguramente va a seguir adelante sin Uds., o a pesar de Uds., y de cualquier universitario, ningún universitario somos indispensables para que la UAN siga viviendo.

El tema UAN-Gobierno-Congreso debe retomar el cauce institucional

Es la lectura que debemos darle a la reunión de hoy entre Diputados Locales y el rector junto a la Comisión de la Consulta.

En medida de que se retome el camino de la sensatez, se irán dando las soluciones para los universitarios (aguinaldo-reformas). De nada sirve seguir en el terreno de la confrontación.

Hago votos para que nuestras autoridades se sienten a tomar un café y definan la ruta a la solución.

El docente integrante de la Comisión para la Consulta de Reforma a Ley Orgánica de la UAN, José Ocampo Galindo, habló sobre el proceso para realizar la consulta, y tomarán en cuenta tanto a ciudadanos, como estudiantes y maestros.

Después de sostener una reunión con diputados locales, con magistrados y altas autoridades de la UAN, el docente José Ocampo Galindo, quien es integrante de la comisión para la consulta de la Reforma a la ley Orgánica de la UAN, ante diversos medios de comunicación dio a conocer que antes de aprobar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, es necesario revisar esta reforma.

Sin embargo, aclaró que antes de aprobarse esta nueva ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, será necesario que la sociedad universitaria del estado de Nayarit manifiesta sus propuestas y sus opiniones al respecto, lo mismo que la ciudadanos: “nosotros consideramos que los ciudadanos, creo que en la Universidad también hay ciudadanía y deben de ser consideradas por el poder público y en ese sentido creemos que lo que diga la comunidad universitaria sobre sus propias normas debe de ser escuchado y decidido por el Congreso del estado para incorporarlo a alguna posible reforma”.

En este mismo contexto, el entrevistado refirió que el proceso de consulta se deberá de realizar a finales del mes de enero: “este proceso de consulta consideramos que sucederá a finales del mes de enero, estamos ahorita preparando la convocatoria general, les puedo anticipar que habrá una consulta a través de medios electrónicos en donde todas las opiniones de los universitarios van a ser consideradas, todas sus opiniones, todos sus comentarios y todas sus argumentaciones, serán tomadas en cuenta, lo mismo que la de los líderes sindicales”.