¡NO PUEDO VIVIR SIN TI!

Orlando Hernández/El Centauro

A menos de que se refiera al último cardiólogo disponible en la tierra y usted requiera una cirugía de corazón de vida o muerte, la oración del título difícilmente será cierta, aunque cuando hablamos de amor (o desamor) muchas veces podría parecer que sí. Para continuar con la serie de artículos dedicados al amor durante el mes del año, en esta ocasión toca su turno a una de las facetas complicadas del mismo: el rompimiento, ese doloroso periodo por el que la inmensa mayoría de los humanos llegamos a pasar por lo menos una vez en la vida.

Brevemente diremos que a diferencia de lo que usualmente creemos y nos hacen creer, el órgano de nuestro cuerpo encargado del amor no es el corazón si no el cerebro, si, es el cerebro el que recibe torrentes de sustancias químicas que causan euforia, bienestar, felicidad, hasta son capaces de funcionar como analgésicos de origen natural y reducir el dolor físico en nuestros cuerpos; esto sucede cuando nos encontramos en la etapa de enamoramiento y creemos haber encontrado a la persona que satisface nuestros requerimientos para ser la pareja perfecta y como nuestro cerebro se encuentra convencido de este hecho nos recompensa con las drogas cerebrales de la felicidad para que sigamos queriendo estar cerca de esa persona.

En los seres humanos hay dos grandes condicionantes de nuestro comportamiento: el dolor y el placer, si lo pensamos un poco absolutamente cada cosa que hacemos en nuestras vidas se debe a una u otra razón, lo hacemos para obtener placer o lo hacemos para evitar dolor; todos los días vamos a trabajar a un lugar que posiblemente no nos encante por el temor de ser despedido en caso de no hacerlo y pasar por el dolor de no tener los medios necesarios para subsistir, nos esforzamos por agradar a la persona que nos gusta y que nuestro cerebro nos ha dicho que su compañía solo nos traerá cosas buenas y placenteras. Las cosas son bastante más simples de lo que regularmente nos parecen en el caso de un rompimiento, realmente no hay demasiado misterio envuelto en el proceso, simplemente se trata de procesos que ocurren en nuestro cerebro como ya hemos dicho antes, entre más experiencias placenteras y por más tiempo se hayan pasado con la persona que se ha alejado más complicado resultará el asunto, lo mismo se podría decir de cualquier otra actividad que le resulte agradable a nuestro cerebro, si durante años ha pasado días increíbles jugando futbol, viendo un programa de televisión, tomado refresco, fumado o jugado y de un día para otro ese placer simplemente desaparece de nuestra vida junto con la recompensa química que aportaba a nuestras vidas, una cosa pasará de manera inevitable: usted sufrirá del muy doloroso síndrome de abstinencia, simplemente nuestro cerebro echará de menos esa sensación de bienestar y nos sentiremos terribles ante su ausencia, pero nadie muere de eso, claro que es más sencillo decirlo que vivirlo, pero parte importante para superarlo de manera más rápida es entender cómo funciona nuestro organismo ante esta situación. En pocas palabras usted pasara ante una situación tan complicada como puede ser dejar el alcohol o las drogas, pero al igual que con esas sustancias aunque sienta morir eso simplemente no pasará.

Por otra parte hay que tomar en consideración otra situación de gran importancia, contrario a los que todo el tiempo estamos viendo en películas o telenovelas o escuchando en canciones, la idea de la pareja ideal o la media naranja están muy lejos de la realidad, si solo existiera una pareja con la que fuéramos compatibles ¿Cuántas posibilidades de encontrarla tendríamos entre las más de 3 mil millones de personas del sexo opuesto que existen en el planeta? En cambio, lo que ocurre es que en nuestro círculo social, que por muy extenso que pueda ser nunca pasara de unos cientos de personas, es donde normalmente aparece la mencionada “pareja ideal” digamos que nuestro universo inmediato normalmente no es demasiado amplio, así que será cuestión de expandir un poco el mencionado circulo para ampliar de manera considerable las posibilidades de encontrar a otra persona que pueda cumplir con nuestros requerimientos consientes y subconscientes para llegar a ser amada por nosotros, además de darnos cuenta también que los atributos que tanto llegamos a amar en la persona que se ha ido no eran definitivos para nosotros y que sin duda habrá otra persona con diferentes cualidades que llegaremos a tener en la misma o aún más alta estima. Si, en definitiva el leer sobre procesos cerebrales tal vez no sirva de mucho consuelo, pero los números no mienten y los números nos dicen que ahí afuera hay montones de personas que pueden llegar a ser igual de especiales que aquella que en un momento creyó era la única para usted en esta vida. Tiempo al tiempo.