LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



OTRO DISTRACTOR PARA EVITAR TEMAS DE SALUD, CAMPO Y EDUCACIÓN?

Tal parece que con la detención del ex- titular de Pemex con Peña Nieto, Emilio Lozoya, el Presidente López Obrador tendrá tiempo para acomodar algunas situaciones propias de lo que se comprometió en campaña y a casi dos años NO ha podido encauzar o encontrar la solución adecuada y con ocurrencias, que por cierto le salen bien hay que reconocer, el tema de La Rifa Del Avión, le dio unas semanas y de nuevo le recayó la falta de medicamentos HOY, la captura de un exfuncionario de la anterior administración de nuevo le dará tiempo para que haya una verdadera salida para cumplirle al Pueblo de México…….LAS INSCRIPCIONES DEL CICLO ESCOLAR. Ya inició de nuevo a hacer corajes, porque la obligación de pagar las cuotas son forzadas o simplemente NO reciben a los niños o jóvenes en las Escuelas la misma historia líderes y políticos harán de su platillo favorito la GRILLA para que supuestamente no cobren obligadamente, ni paguen porque la Educación debe ser Laica y Gratuita entre otras barrabasadas, porque al final las amenazas de los distintos sectores los Directores y Maestros al igual que la tapadera llamada Asociación de Padres de Familia, se pasan por la entre pierna las indicaciones y movilizaciones de la gente más jodida que no tienen para enviar a la escuela a sus hijos, tan, tan se quedan sin asistir a las aulas……… GLORIA NUÑEZ CANDIL DE OTROS LUGARES. Mientras Compostela se divide y los manda más a sus órdenes hacen y deshacen en contra de la ciudadanía, ejemplo un tal Gibran que funge como director de la policía municipal, se la lleva deteniendo borrachitos y miones en la calle, los robos, asaltos y toda la Delincuencia de plácemes pues aunque está señalado, posiblemente demandado mismo que se le indicó en su tiempo de Presidente Municipal Gloria Núñez, que separara del cargo al que golpeó a mujeres y niños GIBRAN sigue muy orondo de jefe policiaco en Compostela pues la que sigue mandando y mangoneando al profe, que se encarga del Despacho, que tal con la que quiere ser Gobernadora………..GASEROS DE BAHÍA. No sienten lo duro sino lo tupido en el sentido de que ya todos los despachadores o repartidores han sido pasado por el susto de verse encañonados por los malvivientes motorizados quienes a bordo de las motos y un paño en la cara apuntan y maltratan a los conductores y fácil les arrebatan el dinero de la venta y a huir sin ser detectados ni detenidos por ninguna autoridad, llámese Marinos, Soldados, Guardia Nacional, Policía Federal, Estatal o Municipal, se burlan de todos ellos y así se arriesgan los Gaseros, muchos incluso han renunciado otros tantos en cuanto ven a una pareja en moto y se sienten intranquilos ni modo a seguir trabajando para mantener a la familia.