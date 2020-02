Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Con el afán de asustar a la clientela, Hugo Rodríguez Murray, el enfermito mental que ordena la línea editorial del periódico Realidades, le ha dado por darle tribuna a personajes de la vida política y sindical que tampoco están bien de la cabeza, como Joel Murgo Huerta, ex dirigente del SITEM que ayer se llevó la mañanera del “Falsedades”, asegurando que en el DIF estatal existen funcionarios que se roban el dinero, cobrando el salario de presuntos muertitos, de los cuales, para variar, el zocotroco del Murgo no da a conocer tan siquiera el nombre de uno. Aprovechando la tribuna que le regala el cristalero del Huguito Rodríguez, Murgo se va hasta la cocina embarrando en el ajo a una disque comadre de Toñito, Betsy Guadalupe Rico Casillas, al asesor jurídico Germán Ríos Constante y al director del DIF Estatal, Abel Orozco García, este último por cierto, una persona de intachable conducta que ha sido responsable de programas de rehabilitación para gente viciosa, en donde presentó resultados extraordinarios, con reconocimiento incluso a escala nacional. Pero Murgo, experto en armar panchos para llevarse la de ocho, inventa una serie de infamias con las que pretende lograr que sus protegidas Mónica Guillermina Rodríguez Salazar y su hija Mónica Fernanda Hernández Rodríguez, sean puestas otra vez en la nómina para que cobren sin trabajar nomás porque son del equipo de Joel Murgo, mismo que resultó con el cerebro fundido al no poder regresar como dirigente del SITEM, del que fue corrido por El Gordo Bautista. Navegando con el cuento de que un juez federal ya dio la orden para que le den una patada en el zonfiate a Bautista, se la pasa defendiendo causas perdidas, en virtud de que no tiene ninguna organización sindical que lo respalde. Por ello en todas partes lo juzgan a loco, pues sin respaldo jurídico, lo único que le queda es ostentar representaciones inexistentes, pero como Huguito Rodríguez Murray pretende a toda costa socavar las instituciones del gobierno estatal que preside Toñito Echevarría, a él le importa un comino si las declaraciones que hacen personajes al estilo de Joel Murgo son ciertas; si se cumple el objetivo de crear confusión entre los lectores, cualquier invento creíble pasa la censura del diario que vio la luz primera en la época del gobierno de Emilio González. Vuelvo a insistir, cuales muertos, un solo nombre bastaría para crucificar a los funcionarios del DIF Estatal señalados; pero Murgo no presenta ninguna prueba y en cambio se dedica a señalar presuntas irregularidades, al grado de involucrar al caballeroso Notario Público número Uno, Daniel Saucedo Berecochea, quien está sonando con mucha fuerza para ocupar la candidatura del PAN a Presidente Municipal de Bahía de Banderas; por lo mismo no dudamos que Joelito el mongolito, recibió sus buenos billetes para buscar ensuciarle la excelente hoja de servicios al miembro externo del gabinete echevarrista. Esto se dice porque Joel Murgo nunca ha dado pasos sin huarache, viviendo sin trabajar desde que la propia Águeda Galicia Jiménez lo corrió del SUTSEM por andar creando división entre las bases. Pero hoy si de plano fumó de la verde o le pasó corriente el cristalero del Huguito Rodríguez; no se vale ir por el mundo declarando cosas que no puede comprobar no solo del DIF estatal sino del mismo Gordo Bautista, el que se carcajea de Murgo y sus desplantes de querer tumbarlo a golpes de periódico como a las moscas. La primera plana del periodicucho que dirige el mafufo titular de PROSPERA, Huguin Rodríguez Murray dice: Muertos Cobran en el DIF. No puede ser, un muerto está muerto, no anda por las calles caminando y haciendo lo que toda persona con vida; como entonces puede presentarse a firmar la nómina para cobrar; quien avaló la información desde su título, trae circuiteadas las neuronas. Huguito, por favor, publica información verdadera sobre cualquier tema; pero bueno, que puede esperarse de una persona que de periodismo no sabe nada y trata de doblar al gobierno de Toñito con falsedades…PALESTRAZO: Ladran Toñito, señal de que vas cabalgando a puerto seguro; te felicito por atreverte a correr gente que solo estaban cobrando sin presentar buenos resultados; échale un ojo a prensa, por favor.