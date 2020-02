LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



FELICIDADES A TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO

En su día a quienes dejan a sus familias y la vida misma en su labor de salvaguardar la Soberanía de Nuestra Patria Mexicana, así como en los Desastres Naturales y sobre todo el cuidar la Integridad de nosotros los que habitamos este País, a los que hacen el BIEN qué Bueno y a los que hacen mal uso del poder y representación del Uniforme cada quien HACE lo que le place, por ENDE Generales y Administrativos un Público Reconocimiento…….. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO. Que quién es él? Pues el que cobraba en el Congreso como Asesor, Asesor de qué Pues tampoco estuvo claro, lo único que sí está CLARO es que los cobros que realizó ahí están registrados, por CIERTO ahora dentro de su función cómo El Peor Secretario del Ayuntamiento de Bahía es alguien demasiado arrogante e inoperante NO tiene trato directo con la Gente humilde, pues su forma como que NO ha sabido diferenciar que una cosa es Atender y ser Leal a su Responsabilidad y otra estar metiendo ZANCADILLA al patrón y Jefe, pues para principio de cuentas Cobra como funcionario de 1er Nivel en Bahía de Banderas, TACHO ZARAGOZA Ubícate le comentan varios funcionarios y no le entra el raciocinio al grado tal de que al Presidente de México en su posteo se dedica a denostar al ponerle «Dictador Auténtico» refiriéndome a AMLO cosa que como integrante del Partido de La Revolución Democrática PRD podría ser válida su argumentación debido a su afiliación e intereses de su Partido sin embargo está laborando y cobrando en un Ayuntamiento que estuvo en Alianza con el Presidente de México de ninguna manera en contra por lo cual tira con la izquierda y cobra con la derecha, o sea como aquel No me Ayudes Compadre o Callado Te Ves Mejor»……….YA HAY LUGARES ACOMODADOS. Después de tanta alharaca, dimes y diretes los LUMINATI de la Política después de quemarse las pestañas y deshacerse la dos neuronas con que cuentan dedujeron que El Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero será Candidato a Gobernador, Nayar Mayorquin a Presidente del Congreso Del Estado y Geraldine Ponce a Presidente Municipal de Tepic, o sea quien ha trabajado merece no soy misógino PERO la ex-ganadora de la belleza Geraldine cuál experiencia, capacidad o visión de la Administración Pública o haber estado en alguna posición que la haga merecedora para poder aspirar a llegar a la pre- candidatura por la simple y sencilla razón de que hay Muuuuchas mujeres que han hecho labor y trabajo para llegar el momento y ser tomadas en cuenta, que ya fueron Diputada local, Federal y hasta Senadoras, para que una improvisada por su juventud, belleza y cercanía con el Preciso sea la abanderada impuesta, así pues las cosas……..HACE FALTA ACOMODAR ALGUNOS DETALLES. En la Tesorería y Tesorera de Bahía PERLA EDITH AGUIRRE, ya existe la molestia generada entre los diversos proveedores y algunos desaguisados en la operación interna del Ayuntamiento, que se vean frenadas o lentas por falta de firmas y formas, por lo tanto hay que esperar y ser un poco más pacientes a que la funcionaria se siente bien a bien para poder resolver y empaparse de los asuntos muy importantes, importantes y menos importantes, así pues dijeran por ahí un tal Kaliman «Hay que tener Serenidad y Paciencia Mucha Paciencia»