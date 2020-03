LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



GRAN LABOR DE LOS MÉDICOS, ENFERMERAS, CAMILLEROS, PARAMÉDICOS Y DE LIMPIEZA

Sin duda alguna que éstas personas muestran su profesión y con orgullo cumplen AUNQUE el riesgo es eminente tanto para ellos como sus familias, sin importar además el horario que sean requeridos o ir a cierto lugar a sabiendas que podría haber infección y de todas maneras están en el lugar levantan, trasladan, reciben, checan a la persona y limpian de Verdad un PÚBLICO RECONOCIMIENTO a todas éstas Personas que como todos nosotros también TEMEN pero de ahí sacan Fuerza para cumplir OJALÁ y NO se les acabe la paciencia para que sigan hasta el final de este terrible VIRUS……..PENDEJO Y OTRAS PALABRAS OFENSIVAS. Ha recibido Alejandro Galván por su Ocurrencia de publicar en Las Redes Sociales «A Ti Que Odias a AMLO Si Te Cobran La Gasolina a 16 Págala a 20 No Te Dejes Humillar Ten Dignidad» Rápidamente le han llovido hasta Mentadas y Recordadas del 10 de Mayo, por supuesto el Escribir Dignidad de la que tanto ADOLECE, anteriormente NO sabía y ahora es experto en ello aseguran quienes le conocen, YA se le olvidó de donde viene y a donde va, PERO Bueno es apreciación y palabras de cada quien………AMLO EN BADEBA. Todo listo para que los simpatizantes y Autoridades lo reciban en lo que será una SUPERVISIÓN de las Obras en proceso como el Arroyo Del Indio en Bucerías y la Obra en San Vicente, también se habla de la puesta en marcha del Hospital Regional ubicado a la altura del Puente Federaciones LO que llama la atención es que NO hay mucha invitación al evento a la población como anteriormente al contrario PARECE que YA, le entró al Presidente de México la preocupación para no ser contagiado o NO contagiar por lo que será una GIRA muy distinta a las demás……… LOS P. P. DE LA GREÑA. En efecto este par sin par le echan toda la carne política al Asador, Sazonada con la lengua viperina, y Aderezada con Cebollitas de la División interna siendo del mismo Partido, terminando con Guacamole de Morena, sin faltar la Salsa Guevona, pues NO hacen nada pero el par de Gallitos PERAZA y PAVEL se dan unas Tortillas Recién Hechas mano a mano en sus constantes ataques de chile, tan bravo que ni uno ni otro se queda con nada así que#si#se#hizo#lacarnita# entre los DOS P. P. Pavel y Peraza en plena situación del VIRUS COVI-19 logrando el PAR de P.P. Pandemia Política en MORENA………. BANCO AZTECA IGUAL QUE LA MALINCHE. Traicionando a su Raza y haciendo más Ricos a los Extranjeros, como por ejemplo el tener la brillante IDEA de hacerles mención en los celulares enlazados con «SU» Banco Azteca, para que en ésta Contingencia del mortal CORONAVIRUS, en lugar de dar plazos para ponerse al corriente piden que ADELANTEN sus ABONOS cuando menos dos semanas para evitar que sus Créditos y Réditos NO afecten en sus cuentas no SEA les vale gorro que haya éste tipo de riesgo y Pandemia mejor adelanta los abonos para que no te atrases de donde sacas dinero, si robas, asaltas, matas me vale tu paga por dos semanas y tan, tan HDSPM ( Hijos De su Pensante Madre)