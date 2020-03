LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

MUCHO INCRÉDULO AL CORONA VIRUS.

Exclaman Al que le va a dar, le da y ya, Es Política, Yo cómo AMLO estoy protegido, A mí no me hace nada Soy de mente fuerte a los débiles sí les da, entre otras cosas más CUANDO podrían tener razón y si NO, qué harán ante la epidemia, con sus razonamientos YA la harán sus Familiares Hijos, Sobrinos, Hijastros, Entenados, Madres, Esposas, Nietos y sus vecinos o SEA la confianza, hasta cierto punto El Valemadrismo en toda su familia extensión de la palabra, NADA cuesta Prevenir más que Lamentar y Mentársela DIGO, con Respeto a todos los escépticos e ignorantes que de sienten Inmunes y Sabios PERO cada quien ya que, el costo de los estudios, análisis y estadía en el hospital no son nada baratos PERO a lo mejor tienen su Guardadito y si NO, así que cada quien es responsable de su decisión, riesgo y punto final………LA GASOLINERA DE VALLE. Sigue con su alto precio pues aunque lo ANUNCIO el mismo Presidente durante su visita el pasado fin de semana al Empresario le valió una pura y dos con sal manteniendo el precio de 19.95 por litro BUENO según el Litro porque la verdad es que se carga y en verdad que es NO venden los litros de a litro son menos pues mi carro agarra 40 litros y en ésa Gasolinera se llena con 50 litros o sea abusara o no, por lo que es necesario que PROFECO se de una vueltecita y se cerciore de la situación y como es la única en Valle de Banderas, Nayarit, pues no hay otra su propietario puede estar encajando la uña al fin y al cabo NO hay quien le pare o revise las máquinas, a ver qué pasa……… PEPE CASTAÑEDA Y SU COMEDOR COMUNITARIO. Sin duda un gran acierto y una Excelente Medida para las personas más necesitadas, de escasísimos recursos económicos, que atraviesan un tiempo más difícil que siempre, requiriendo de un lugar donde le puedan otorgar un taco para él y su familia, por ENDE el Regidor con miras a apoyar a sus conciudadanos INSTALÓ un lugar en San José, para atender a éstas personas e inicia a funcionar éste mismo lunes NO sé el menú ni tampoco a cuántas personas pueda atender pero si son 10 que bien y sea el parte-aguas para que otros le sigan el ejemplo de que cuando se quiere se puede, ahora sí son 100 qué mejor Pero para no magnificar o minimizar platicaré con él y su equipo para que dé información exacta…….. CARLOS VIRGEN FLETES. Alguien centrado y preparado para enfrentar retos hace unos días dialogamos en su oficina ahí me comentó algunas cosas del problema latente del VIRUS, lo que podría ser y hacerse NO sólo el Gobierno, sino las Empresas y el mismo Pueblo, con su seriedad y forma de explicar detalla «Mira es algo que ya está aquí y debemos estar prevenidos tomar las precauciones que nos indica la Secretaria de salud» Carlos y en lo económico le comento que se puede venir una Recesión Económica » de ser así a buscar los lineamientos a Capacidad de cada uno de los involucrados, porque no es fácil pues si una compañía no recibe ingresos como va a egresar, a pagar a sus empleados, trabajadores y más aún si no hay labor que desarrollar PODRÍA ser o manejarse con un crédito un préstamo acorde a su economía propia porque si lo pides te lo otorgan pero no vas a tener el suficiente manejo financiero en lugar de salir te vas a hundir, lo más factible es analizar y ver los esquemas de lo que requieres y de la forma de hacer frente a los estímulos fiscales ante Hacienda y también los impuestos que habrá de pagar cierta y cuál Empresa o Prestador de Servicio» BUENO para no hacerla tan larga la Cátedra y punto de vista Financieros El actual titular de Bienestar Social Carlos Virgen Fletes, dio una muestra de la forma en lo referente a la Economía (así lo entendí, no soy muy bueno para lo bursátil)……NI EN ESTOS MOMENTOS LA GRILLA DESCANSA. Muy notorio es que la MAYORÍA (Salvo algunos cuatro)de los cientos de Aspirantes a Regidores, Diputado, Presidente Municipal o Gobernador DIJO Convocaré a mis compañeros para que éste tiempo que muchos fueron «ENCUARENTADOS» Vamos a entregar Despensas, Dinero o a Abrir Tiendas de Abarrotes, Repartir Gel, Cloro, Agua, Papel, Sobres para preparar sopa, jabón NADA la mayoría en Babia o haciéndose Pendejos con la letanía de «Es que si doy o recorro van a decir que ando en campaña» cuando la verdad es que SÍ andan y mucho tiempo antes de la Pandemia, Unos echando Porras, Criticando sin hacer completamente NADA Ira que a gusto dijeran por ahí, lo bueno es que el Pueblo pronto olvida y seguramente en Julio del Dos Mil Veintiuno, volverán a estrechar sus manos, las palmadas, las risas y promesas volverán a votar por el de su preferencia y por el «Mono» supuestamente, así las cosas