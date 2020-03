Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Tres caminos son los que aborda el ser humano en su corta existencia: el del bien, el del mal y el de la justicia. El primero se identifica con Jesús el Cristo, el segundo con Satanás y el tercero con lo que conocemos como Dios el altísimo. Hay quienes abrazan sabiendo o sin saber, la causa del bien; igual, otros la del mal pero ni siquiera Cristo, el primogénito celestial, quiso admitir que era justo como Jehová Dios el gran arquitecto. Cristo usaba el mal cuando era necesario y casi siempre hacía el bien sin mirar a quien. Desde entonces, los seres humanos han obrado de indistintas maneras, pero tras realizar un balance del quehacer nuestro, debemos aceptar que la causa del Malo nos ha subyugado. En el principio del desarrollo de la humanidad, las leyes obsequiadas por Dios al hombre a través de Moisés, el famoso decálogo, fueron el arma que utilizó Satanás para crear un ejército en crecimiento permanente. Nuestro originales progenitores se rebelaron contra su creador Dios el altísimo devorando los frutos del árbol del bien y del mal, siendo condenados a vivir en el bajo mundo del Infierno, después de haber disfrutado del Paraíso, donde las cosas buenas se obtenían con tan solo levantar los brazos para tomarlas. Satanás que ya moraba en la Tierra, convenció a nuestra Madre Eva de que no era prohibido consumir los frutos del árbol del bien y del mal, aceptando tal presunción Adán el varón original, siendo desterrados del Edén por ángeles que esgrimían espadas de fuego para impedirles el paso. El hombre desde entonces, ha vivido en constante violación de las leyes de Dios el altísimo; primero come de los frutos prohibidos del Paraíso, luego, Caín asesina a su hermano Abel por envidia, la desobediencia al creador el primer pecado y el hecho de matar sabiendo que no se puede arrebatar una vida que nosotros no la dimos, se convirtió en el segundo pecado. Vinieron después los delitos sexuales: sodomía, homosexualidad, lesbianismo, bestiofilia, adulterio, promiscuidad; enseguida el robo, la traición, la idolatría. Todo girando en torno a la obra de Jehová el altísimo, obra perfecta en un planeta original perfecto donde la lucha entre los tres principios universales, el bien, el mal y la justicia, son las sendas que nos dicen que hacer cada día. Los seres humanos creen que es el mal el principio que nos está rigiendo, pero si analizamos el quehacer nuestro, la inmensa mayoría lucha por regresarle a la Tierra su pureza original, creando mecanismos científicos para lograrlo. Buenos, malos y justos, están de acuerdo en tener un planeta limpio, pero aun no se ponen de acuerdo en emprender las acciones que se ocupan para lograrlo; mientras tanto, han sucumbido a los imperativos mentales: adulterio, sodomía, homosexualismo, lesbianismo, bestiofilia, asesinatos, drogadicción, alcoholismo, robos, suicidios legales, promiscuidad, idolatría, guerras, hambrunas provocadas, clonación, etcétera. Vladimiro Putin, presidente de Rusia, en un video denuncia que gobiernos de Europa y América, están usando armas prohibidas para lograr el exterminio de miles de millones de seres humanos, creyendo que mecanizando la producción, se ahorrarán millones de dólares, pero no quieren darse cuenta que quien compra las mercancías son seres humanos de carne y hueso. Dice que ya mero se cansa de observar tantas locuras de los gobiernos de América y Europa, amenazando con utilizar la fuerza militar para acomodar el mundo. El gobierno Ruso cuenta con un ejército numeroso y bien armado con misiles de largo alcance; se sabe también que lograron crear instrumentos destructivos con energías electromagnéticas, mediante las cuales una vez dejaron sin funcionar un portaviones que los amenazaba: los militares gringos tuvieron que remolcarlo para poder llevárselo. Quien haya activado la alarma del Coronavirus 19, creó una psicosis internacional por un agente contagioso que atacó primero a la nación China que lo controló; luego apareció en Italia y Francia donde hizo estragos según las noticias, pero en México, quizás por temor a los políticos de la mafia del poder, es broma, aun no se manifiesta y tenemos la esperanza de que pase la cuarentena sin enfermos ni fallecidos por esta cosa que los médicos también conocen como neumonía. Ya se supo que no es un castigo de Dios por nuestras malas acciones, sino que es otra situación que crearon los gobiernos poderosos para hincharse de dinero, subiendo los precios de todo; aquí en México, la PROFECO està dejando que los comerciantes suban los precios de la comida sin control; por lo pronto subieron los huevos y nos bajaron el precio de los calzones hasta eso; la tortilla anda por las nubes igual que el pollo. Si el gobierno va a las colonias, municipios y rancherías, con la talega del dinero y millones de despensas para aguantar encerrados en casa lo que dure la cuarentena, les vamos a dar un diploma e incluso les levantamos estatuas a los funcionarios en agradecimiento; el problema es que la gente no cree que vayan a hacerlo y por lo mismo no se descarta lo que està pasando en otros estados, que la gente hambrienta, desesperada por no tener nada para comer, saquea las tiendas comerciales grandes, sin el temor de que la Guardia Nacional dispare sus armas contra ellos…PALESTRAZO: teniendo que comer y agua suficiente, los mexicanos estaríamos buen tiempo junto a la familia, a la que normalmente vemos hasta muy entrado el día por nuestro trabajo.