Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Esfuerzos que se los lleva el agua

A pesar de los avisos, de crear conciencia a los habitantes de Bahía de Banderas, de pedir encarecidamente que se queden recluidos en sus hogares, existen personas que se creen inmunes a las enfermedades, de esos que piensan que “a ellos no les va a pegar la enfermedad”, de esos irresponsables que con su ejemplo hace que los menores salgan en busca del sufrimiento, de estar recluidos en un hospital y gastando miles de pesos para curarse, pero eso no es lo peor, encontrar en su camino el coronavirus que no solo les afectara a ellos y a sus familiares, sino que también serán los portadores del mal que causa dolor y muerte, llevando consigo a inocentes que se crucen en su camino.

Todo esto deriva en que cientos de familias, muchas de ellas numerosas, se están reuniendo muy campantes en la ribera del rio Ameca, “haciendo campamentos” con su respectiva “carnita asada” con sus cheves, sus botellas de licor, mucho hielo “y mucha diversión” tardes o días completos en donde se reúnen para gozar de las frescas aguas del Ameca que sigue siendo el testigo del como muchos se sienten inmortales, gente irresponsable que arrastra con sus hijos menores de edad en una aventura que les puede costar la vida, gente que durante el año ni se acuerda de “ir a bañarse al rio” y tiene que ser en estos días cuando se les antoja estar juntos en las orillas de un afluente que siempre ha estado allí, es el vivo ejemplo de como también en Semana Santa a los locales se les antoja ir de campamento a la playa, cuando siempre la tienen disponible, y tiene que ser cuando arriban miles de vacacionistas, la mayoría de mexicanos de “Pan Bimbo y Coca Cola” quienes llegan más que nada a ensuciar las arenas con basura, orines y excremento, utilizando nuestro litoral para saciar sus instintos de bañistas, aunque no sepan nadar.

Es por eso, si durante todo el año a los locales no se les antoja siquiera pasar el día sobre las blancas arenas y penetrar a las cálidas aguas del océano Pacifico, en Semana Santa se les ocurre irse hasta de campamento, y como buenos mexicanos, aunque exista esta restricción de contingencia sanitaria, de seguro llegaran miles para pasar los días santos en la zona turística y con ello generar crisis de salud “les valdrá madre” que las autoridades les sigan diciendo que se queden en sus casas, ya que aunque no tengan dinero para pagar hoteles y buenos restaurantes, ellos vendrán cargados de refrescos de tres litros, paquetes de Pan Bimbo, Jamón del mas corriente, salchichas y mucho, pero mucho licor para cerrar ojos y oídos a las advertencias.

Será muy necesario, por no decir urgente, que las autoridades restrinjan o de plano prohíban la llegada de personas a la zona ribereña del rio Ameca y de las playas, pues más de dos ya generan nerviosismo y ellos pudieran ser la causa de que la Pandemia aumente de tono, ya que muchos de los que van “a la carnita asada” llegan de USA en donde el coronavirus está generándole muchos problemas de salud, ya que el COVI-19 sigue siendo “importado” allende las fronteras de nuestro México que está haciendo su chamba aconsejando, advirtiendo, cuidando y más que nada evitando que el coronavirus gane la batalla.

Mientras que la contingencia mundial dejo un desorden, muertos y miedo en Europa, Asia, Medio Oriente, América, especialmente en Estados Unidos de Norteamérica, creemos que en México todavía podemos salvar a muchos, genera nervios el arribo de cruceros marítimos a la zona de muelles de Puerto Vallarta y que abarcan parte de la bahía de banderas, pues debido al cierre de fronteras marítimas en USA, los enormes barcos se mantienen estacionados en la marina, con tripulantes de los mismos, a los que de seguro no dejan bajar sin ser debidamente revisados en su salud, aunque es necesario que tengan que desembarcar para comprar alimentos y agua, hasta que les avisen que ya pueden irse a su puerto de salida, ya que los pasajeros fueron desembarcados y llevados al aeropuerto internacional para regresar a sus hogares, mientras tanto hay más de uno que pide a gritos que ni por humanidad, mucho menos solidaridad dejen que atraquen más cruceros de este tipo turístico.

Mientras tanto, ya son miles de personas, en su mayoría jóvenes que no tienen empleo, pues según eso, fueron “descansos solidarios” en donde sus empresas, en su mayoría hoteles, ni siquiera les entrega una despensa para pasar esta “cuarentena” que se antoja será de muchos más días, la cosa aquí es que si no reciben salario, ni alimentos, tendrán que ser los gobiernos los que “les echen la mano” para sobrevivir esta crisis sanitaria.