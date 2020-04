LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS LANZA NOVEDOSO MERCADEO INTERNO

Se trata de dar Bonos o Vales Canjeables en las Diferentes Poblaciones del Municipio para tener un mejor control en la Prevención y Reactivación Económica de Bahía y sus habitantes para que no se vean afectados en sus Ingresos a la vez para que la población tenga más cerca los víveres de la Canasta Básica sin duda alguna una Excelente Opción de Compra y Demanda Interna, LO que podría o debería ser usado en beneficio de Ambos tanto del propietario de «La Tiendita De Abarrotes, como del Beneficiario» en el sentido de que NO, encarezcan los productos y sean vendidos a precios estratosféricos, al libre juicio, voraz y Caro, como actualmente se está dando como siempre en Contingencia Los Comerciantes suben el costo, el precio, aprovechándose de la situación, Funcionamiento de Negocios debe estar muy al pendiente, al igual que los Bonos o Vales para comprar NO, sean canjeados por Vinos, Cerveza, Cigarros o por dinero en Efectivo, aunque seguramente YA, pensaron en estas y otras posibilidades de que NO, sean mal utilizados y en qué también sean Distribuidos entre las personas más necesitadas y de ninguna manera como lo han hecho en otros apoyos a sus incondicionales y éstos a sus amigos, compadres y más, VEREMOS……… SESIÓN DE CABILDO A PUERTA CERRADA. Por cuestiones de Salud, los Integrantes del cabildo de Bahía de Banderas NO, permitirá el acceso a la Prensa Independiente tan sólo a la Oficial, quienes cubrirán dicha reunión con el Presidente, Síndico, Secretario del Ayuntamiento y los Ediles de diversas expresiones y Partidos Políticos, así pues quienes analizan, discuten y aprueban algunos beneficios para la población lo hicieron a Puerta Cerrada o Privada, por la Contingencia del CORONAVIRUS, bien por la Salud de Ellos, de los Periodistas, Del Público y de Quiénes Les Rodean, ojalá no haya algún contagiado dentro de dicha sesión……… DESCUENTO A FUNCIONARIOS. Ésta Quincena la libraron les llegó completita PERO la próxima de Abril con un 20 o 30% Menos, cosa que mantiene con los ánimos muy bajos a los Servidores Públicos en Bahía de Banderas, pues su situación NO es muy boyante sin embargo o Acatan o Acatan So pena de quedarse desempleados, así pues la situación administrativa del Municipio de Bahía de Banderas y sus ajustes debido a que bajó la Recaudación tan bien que íbamos dijera cierto funcionario……. DIPUTADOS TAL PARECE QUE DONARÁN UNA QUINCENA. Para que se adquieran Despensas entregar las personas más necesitadas y para iniciar Jorge Ortiz (Fugio) instaló Dos Comedores Comunitarios, Manuel Salcedo de Acaponeta, Javier Mercado de Tepic y Margarita Moran, de Tuxpan seguramente que se Unirán más en ésta noble y humanitaria CAUSA………. MENTIRA o FALSO DE TODA FALSEDAD NO. hay una Ampliación ni Nueva forma para ser Beneficiarios del Programa Bienestar que encabeza y que supuestamente indicó el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, MENTIRA no hay tal, lo anterior ha hecho circular la Jefa de Prensa de la misma Dependencia, por lo tanto no es cierto que hay registro para recibir 8 y hasta 12 mil pesos para enfrentar la Cuarentena de Salud por el COVID-19, así pues ojalá y se efectuara algún programa de apoyo para todos y cada uno de los Mexicanos, PERO hasta el momento de escribir ésta Columna NO desafortunadamente …….NO estoy seguro PERO parece ser que Regidores APARTE de Pepe Castañeda, Paloma Jiménez, HAIDEE SALDAÑA, CARMEN VALENCIA entre otros e ya iniciaron en poner Comedor Público para personas en condición de recibir dicho apoyo TAMBIÉN habrán de poner otros OJALÁ y CUCO REYNOSO así como RUBÍ CARDOSO le entren, aunque sus mismos compañeros de cabildo digan «QUÉ Ni Sombra Dan» podrían dar la sorpresa?