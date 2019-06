LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



HACE FALTA MÁS ATENCIÓN, AMABILIDAD Y CONCIENCIA

En los prestadores, servidores o trabajadores, en las oficinas públicas del Ayuntamiento Bahiabanderense, SÉ que mi comentario a muchos les calara, sin embargo es necesario hacerlo, a lo largo de 3 años he visto lo mismo, las empleadas, secretarias y jefas, NO, se miden llevan su pésima calidad al lugar donde deben tratar a la ciudadanía con Amabilidad, Respeto y Conciencia, porque para eso les pagan y bien, el traer los problemas de casa, con sus parejas o simplemente porque se levantó de mal genio o cosas que no, les salieron bien, la toman contra los que van a solicitar alguna asesoría o trámites, la pésima Imagen de la dependencia donde laboran ahí queda y hasta se siente, el tomar VENGANZA contra algún Ciudadano, que por traerlo de aquí para allá y tan sólo por hacerlo perder el tiempo y no otorgar el servicio con eficacia UHHH y si el ciudadano les reclama su Inepta actitud, lo toman personal y como una MAFIA, la hacen más cansada y la confabulación total contra él o ella, bueno hasta les hacen perdidizas su tramitación y documentos, sinceramente que mal, porque llegará el momento, en que ésas negativas servidores, también requieran de la sociedad, ojalá y éste comentario, lo analicen y tomen por el lado correcto………UNA BURLA AL ESTUDIANTADO NAYARITA. Sinceramente las cosas están peor cada día en la Universidad Autónoma De Nayarit, miles de estudiantes egresados de las Preparatorias, que quieren ingresar a alguna facultad primero realizaron un pago, para recibir una ficha, que les permitiera hacer un examen, luego mediante un selectivo que, no se sabe quién o quiénes lo aprueban, de miles de entusiastas jóvenes que se quieren preparar y ser personas de bien, se TRUNCA, su aspiración porque NO, quedaron aunque sean buenas calificaciones las que llevan en sus documentos, sigue la danza de los millones de pesos, que pagaron para nada, mientras los directivos poco o nada les importa, tan sólo haber percibido las millonarias cantidades de dinero, que obtuvieron mediante esfuerzo de ahorro, trabajo, sacrificio y desveladas, prestado, como sea, la ilusión y ganas de estudiar, al rato por ello se convierten en DELINCUENTES!!……….TAMBOS PARA RECOPILAR AGUA. Tan genial idea, es llevada hasta la tribuna de la Cámara de Diputados, para aliviar la falta del vital líquido, más ahora que está el temporal de lluvias, la IDEA, seguramente estará abrazada por unos y rechazada por otros, ESO de prácticamente estar como en otros tiempos, capeando el agua, por techos, en tubos, láminas, bajantes o corrientes, es algo que suena descabellado, pero que es o podría ser una medida adoptada por las autoridades y el Pueblo, la verdad es que, no me imagino que el Ayuntamiento otorgue tambos a cada familia para que cache el agua del cielo, pero bueno!