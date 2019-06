LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



SAYULITA Y SU AGUA POTABLE.

El grupo de Lázaro Cárdenas, se opone a lo que consideran una situación irregular y falta de legalidad en soltar al Ayuntamiento Bahiabanderense, la administración total del Organismo Operador del Agua, sin embargo NO, han dicho ni mostrado un estado de cuenta ni gastos, mucho menos ganancia, debe hacerse mención, qué es el mismo Municipio del que salen los recursos e inversiones para reparar la bomba y el mantenimiento de la misma, AHÍ sí Lázaro es una «CHINCHE» en el aspecto de que va, al Ayuntamiento y no sólo hace del conocimiento, solicita, hasta exige, que se repare el daño para que el pueblo, no tiene agua potable, entonces porqué el cobro a los comerciantes, prestadores de servicios y habitantes, qué le hace a los dineros, que no debería de sostenerse de forma autónoma, pues sí hay un cobro por un servicio y más cuando se dice Ejidal, PERO tan sólo para que se les solucionen y arreglen los desperfectos y fallas a la bomba y equipo, ahí si quiere que entre el Gobierno Municipal, pero para que lo administre el Gobierno no, lo acepta y provoca enfrentamientos con la misma ciudadanía, por lo que mediante un amparo, sólo gana tiempo, porque la razón y posesión se le dará a quien le corresponda, veremos hasta cuándo se resuelva ésta situación………..DETENIDOS, DROGA, VEHÍCULOS ASEGURADOS Y HASTA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES. De ésta manera la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se ha visto muy activa, bajo el mando de JORGE BENITO RODRÍGUEZ, perdió la vida un facineroso, otro detenido al igual que unas mujeres, luego recuperación de varios vehículos de reciente modelo, en iniciar la reforestación de diversas especies, en colonias de Tepic, sin duda una buena acción y elección, de tener un contacto o proximidad social con la gente, que NO, requiere tener una Policía de repudio ni de temor, sino una corporación de encuentro social y de confianza, que la ciudadanía los vea con respeto y en su momento tenga una cultura de denuncia, para evitar en las calles, la delincuencia que está pegando en todos los sectores de la población y sociedad, POR ELLO, el combinar la aplicación de la ley con tareas de plantar arbolitos que dentro de un tiempo servirán para dar sombra, mejorar el aire y otorgar otra condición de vida, para todos……….ISMAEL DUÑALDS VENTURA. Tachado de malagradecido, traidor y busca-bullas, dándose golpes de pecho, asustarse de lo que él mismo provoca, algo que mantiene grave, tanto en la situación como ciudadano y político, pues DICEN los que le señalan, el haber llegado a Diputado Local por el Perrede, bajo la Alianza con el actual presidente municipal, el que verdaderamente hizo campaña y Mailo, sólo se colgó, ya que sólo unas pelotas de color amarillo regaló en campaña, después con los resultados fue coordinador de la bancada, del PRD, de ahí nuevamente fue cambiado y por si esto fuera poco, ya anda haciendo campaña contra quien fuera su compañero de fórmula y equipo, oponiéndose a toda la obra que se realiza, pero que no le parece al «Diputado de Regalo» según se puede apreciar que Mailo, quiere quedar bien y hacer quedar mal a su benefactor, para hacerse el ofendido y cambiarse de Partido y de un momento soltar que, es de MORENA, cosa que ya es sabido por todos, sin embargo nada más, ésta alternativa le queda, pues ya se dijo Priista, Panista, Perredista, sólo queda Morenista, aseguran quienes le conocen.