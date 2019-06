LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



LOS ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAHÍA.

Aunque muchos dirán en un poco, temprano para pensar en ésta posición, al respecto YA, se escuchan 10 nombres de hombres y mujeres, aunque estás son menos número de pretensas, como KARLA FLORES, actual Diputada Local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Bahía de Banderas, al igual que, YUSARA RAMÍREZ por el Partido Acción Nacional (PAN) luego tenemos a dos Diputados Federales de MORENA, Mirta Villalvazo y Carmina Rodríguez, también, por el PRI, la buscará JOSÉ GÓMEZ PÉREZ, RAÚL DE LOS SANTOS y LUIS CARLOS TAPIA, por MORENA, HÉCTOR SANTANA, OMAR REYNOSO, ISMAEL DUÑALDS VENTURA, éste último, ya, paso por el PRI, PAN, PRD y ahora quiere sorprender, aunque seguramente con una Regiduría, de las 3 que lleva, una en su hija y 2 en él, APARTE, falta el gallo que tenga el Doctor JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, quien se la pasa tranquilamente despachando, como primer EDIL, de Bahía de Banderas, y pues esperemos, si la lista sube, en éstos meses del 2019 porque el 2020, se viene con todo en la política en nuestra Entidad Federativa………ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA. También ya suenan varios y varias para, «SACRIFICARSE» por la GUBERNATURA, tal caso del PRI, ADÁN CASAS, quien nadie le hará sombra hasta ahorita, pues MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, ya vislumbra, una Senaduría, (Según sus allegados) por el Partido Acción Nacional, estará GLORIA NUÑEZ, quien ya anda en abierta campaña y que se siente respaldada por su Pueblito que mantiene DIVIDIDO, para según ella con eso triunfar y ganar llegado el momento. MARTHA ELENA GARCÍA, quien también quiere cristalizar su sueño, desde hace varios sexenios, CORA CECILIA PINEDO ALONSO, posiblemente la Señora CHARO MEJÍA DE GONZÁLEZ, alguien que sin duda alguna, cambiaría la forma de la política en Nayarit, pues arraigo, reconocimiento, respaldo y estructura tiene bastante, ella NO, se sabe por cuál Partido se abanderaría, PERO de que sería una aspirante de calidad y cepa, lo sería, JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, Alguien que sabe y tiene mucha aceptación en el Estado y que muchos andan haciendo una labor callada, pero efectiva, las obras en su Municipio han sido la carta de presentación, pues el hacer y decir, «saben cuánto les costará, saben cuál es su aportación, en éste nuevo lugar, con lo que no se podía ni caminar, el que mantengan limpio» así como éste ejemplo hay muchos, por lo tanto CUEVAS TELLO, será un contrincante político muy férreo a vencer en la próxima contienda electoral, OJO, recálquenlo, llegando al tiempo. Miguel Ángel Navarro Quinteto, a quien muchas y muchos lo tratan de DESCALIFICAR, que porque no tiene suplente y que porque NO le alcanza, sin embargo en ése arte de tragar camote, sin hacer gestos, aplicaría en su caso de ser tomado en cuenta para su candidatura, pues también aplicaría NO, hay que menospreciar a nadie, porque en la política los amigos son de a Mentiras y los Enemigos de a Deberás, así que NO, es descartable, NAYAR MAYORQUIN, quien también ha sentido el látigo del desprecio y la traición, precisamente porque ésta en la lista y llegado el tiempo la jugará, ESTÁN en la lista de aspirantes LOS LOCOS PERO NECESARIOS, el cantante CHAPO DE SINALOA, un farsante en toda la extensión de la palabra, pues éste se siente muy, muy por hacerle a esa fama de la artisteada y aunque ni a Presidente Municipal de Bahía de Banderas llegó, ahora con la locura de hacerse más famoso estando en campaña, ése será el costo recorrer todo el Estado a cambio de una Diputación Local si alcanzan los votos que logre. QUE CHILLE LA CAZUELA o sea LAYIN, el reconocido BARBAJAN, por aquello de levantar FALDAS a las mujeres, el del tan llevado y traído Taquito, Traguito y Ruidito» de nuevo anda buscando la posibilidad de ser candidato, aunque no se sabe por cuál o será INDEPENDIENTE, de palabra porque YA, se sabía de dónde provino el recurso económico para que, hiciera los desfigurado, en distintos municipios de Bailar arriba de las mesas, salir en trusas a saludar a la gente y otros más que en unos meses más, SALTARÁN a la pasarela Política.