LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS TELLO Y MATÍAS VERDIN

Encabezaron los trabajos de » Limpia Tu Ciudad» acompañados de los Voluntarios provenientes de la ciudad de Querétaro y con integrantes de Bahía de Banderas, como se recordará existe una disposición de éstas personas que se dedican a cuidar y mejorar el Medio Ambiente, para tal efecto, eligen a Municipios de la República Mexicana y, en ésta ocasión le tocó a Bahía de Banderas, poniendo manos a la obra, correspondió a los Poblados de El Porvenir y San José, donde retocaron los Murales de las Plazas Públicas, limpieza en calles y mañana VIERNES, limpiaran Playa Palo Seco, cerca de La Cruz de Huanacaxtle, lo que enorgullece a los habitantes de este asentamiento humano y a la vez promueven que siga habiendo cultura de mantener limpio su entorno Ecológico y Medio Ambiente, así pues se trabaja en pos de la limpieza en Bahía………RETO MAS IMPORTANTE PARA EL OROMAPAS. Merced Vargas Ingeniero, recién nombrado Director General, mencionó el principal RETO, que es el de contar con un hecho El Proyecto Integral del Agua Potable, en Punta de Mita, ya que es uno de los asuntos en priorizar, porque se requieren cerca de Mil Quinientos Millones de Pesos, algo que está pendiente, por espacio de más de una década y ya, es tiempo de aterrizar, de hacer lo que es para cumplir éste añejo problema y tenemos que darle agua potable de calidad y lo menos que se pueda desalinizar, pues como todos sabemos, es perjudicial para la salud, el agua de éste tipo, NO, nos queda más que comentar, las ganas, el profesionalismo y capacidad, aseguran que tiene el Ingeniero Merced, ojalá y no sea como dicen por ahí, «reparo de caballo fino y andar de burro» el tiempo lo dirá………..FUGIO ORTIZ SE QUEDA CON LA ESTAFETA. En efecto el Diputado Petista, con la salida de Pedro Roberto, toma la Comisión en Nayarit, evitando la división que había en el Partido del Trabajo, por lo consiguiente JORGE ORTIZ, oxigena el pesado ambiente político, en aras de la situación que se avecina, sin embargo NI, FUGIO ni JIMMY DE CERVANTES, podrán levantar la pésima carga, que arrastran los Cendis que deben una millonada de dinero a los trabajadores y docentes de los centros educativos o sea harán una REVOLTURA, de lo Económico, Político y Social, para llevarse adeptos y simpatía hacia el interior del, P.T. A ver si no resulta peor la Unión FUGIO-JIMI……..MUY NECESARIO FUMIGAR CINEPOLIS. Un verdadero MULADAR se asemeja, pues los zancudos que se encuentran en las Salas del Cine, ubicado en Plaza Las Palmas y Lago Real, son una constante molestia y centro de infección, para contraer enfermedades del Zika y Dengue de los dos tipos, muchas personas cinéfilas, sienten las picaduras y aseguran que son Chinches, Pulgas o Zancudos, por lo tanto es necesario que, los Empresarios, Directivos o Administradores, tengan a bien fumigar sus espaciosas y cómodas SALAS, para que no haya, ninguna clase de bichos, que rondan por ahí, de lo contrario habrá denuncias durante la Autoridad que compete, NI modo que digan que NO ganan para eliminar a los molestos insectos……….AGENTES DETIENEN DE TODO. Duros y Contundente, andan los uniformados que laboran, para la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, ayer les cortaron el paso a quienes tienen pendientes, como David, Víctor, Juan Luis, Jairo, Diego, Jorge Armando, Joel, Ignacio y Oscar, según la Autoridad, por portación de arma de fuego, por tener en posesión un vehículo robado, el traer yerba verde, sustancia tóxica Cristal, Violación, por olvidarse dar el chivo, para que coman sus hijos, Robo y Complicidad de lo mismo, Bueno YA, están tras las rejas y será la misma autoridad la que determine si son culpables o inocentes, de nuestra parte sólo publicamos información que otorga la misma, Recuerde: Nadie Es Culpable, Hasta Que se Demuestra!!