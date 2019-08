LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

LA SESIÓN DE CABILDO EN BAHÍA DE BANDERAS

Como siempre fue encabezada por el Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello, el Secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza, La Síndico Irma Ramírez Flores, el regreso de Rubí Cardozo, pues recién acaba de ser Madre por segunda ocasión, y la asistencia de casi todos los Regidores SALVO tres, PERO eso lo comentaremos más adelante y con 15 puntos se efectuó dicha sesión de Cabildo, claro con agua fresca y frutas de temporada, los Ediles estuvieron, más que bien Atendidos……..AIDE SALDAÑA, NILDA P. MIJARES Y LUPITA PEÑA, al hacer pase de lista, tal y como se realiza en todas y cada una de las sesiones, NO, estuvieron presentes, porque de acuerdo a lo que hicieron saber, a los Medios de Comunicación, Público presente y a los que siguieron la transmisión por las redes, «Están de comisión» aunque no dijeron, en donde, para y porque, así pues se realizó bajo un esquema de camaradería y esparcimiento político del CABILDEO……..TRES REGIDORES HABLARON. Pepe Castañeda, en el punto de acuerdo para reformar el Reglamento de Comercios y Prestadores de Servicios, los cuales NO, acuden al llamado del Gobierno Municipal, para ponerse al corriente, aunque en diferentes Plazas Públicas de Bahía, se ponen los Departamentos de Ingresos, de ninguna manera se trata de Ahuyentar al comerciante, ni quitarle su forma de subsistencia ni contra el trabajo, tan sólo que se cumpla, la responsabilidad de estar al corriente, aclaro el Jefe de Gobierno Bahiabanderense, Cuevas Tello………SELENE CÁRDENAS, como Regidora URGIÓ al Presidente para que se acelerarán los actos de la Escritura, bajo la regla de carácter general administrativo, en las Colonias del Polígono Villas Miramar, para que los habitantes o residentes tengan más prontamente, la documentación que acredite la propiedad y tener una certidumbre de sus bienes, ZURA AGRADECIÓ, el que el Presidente JAIME CUEVAS, siga con esa forma de escuchar, atender y buscarlos mecanismos necesarios, para solucionarla problemática que, se presenta……..Manuel de Organización y Procedimiento de la Sindicatura, que leyó IRMA RAMÍREZ FLORES, en donde lo que más llamó la atención, es que NO, se entendía lo que decía la SÍNDICO, por una parte y por la otra que NADIE, le ponía atención, cada quien en lo suyo y ni fu, ni fa, hasta que se dio cuenta, que nadie le pelaba, en su lectura, optó por balbucear » Bueno para que les sigo leyendo, lo que voy a decir ahí tienen copia del documento» ocasionando algo de jiribilla, a sus compañeros de Cabildo, ni modo tal parece que la SÍNDICO, no es bien aceptada por sus compañeros, pue NO hace mucho, le echaron en su cara que NO, realizaba sus funciones como debiera o ser HUEVONA!!………. SEIS DONACIÓNES. Para Espacios Educativos, de San Vicente, San Clemente de Lima, en Jardines del Sol, de San José, San Francisco, Valle Dorado y en San Juan Papachula, de San Juan de Abajo, para que el predio pase a ser donado al Instituto Promotor de la Vivienda, posteriormente se efectuó el informe del Secretario del Ayuntamiento, donde dio a conocer que se turnaron a comisión así como el que van 5 sesiones de Cabildo durante Julio y lo que va en éste mes de Agosto.