Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Y Donde Están las Ambulancias???

El alcalde José Gómez Pérez hizo entrega el sábado 22 de noviembre del 2014 seis ambulancias equipadas a la dirección de protección civil, no eran nuevas, tiraban aceite por todos lados, pero servían y con un manejo adecuado podían usarse para evitar muertes por la falta a auxilio médico de urgencias, en aquella ocasión señaló el presidente municipal que estarían ubicadas en lugares que cubran zonas como la sierra, centro y costa para que la llegada de la ambulancia y paramédicos sea lo más rápido posible, para ello dijo que se contrataría más personal capacitado para dichos menesteres, por lo que hoy, a cinco años de dicha entrega no se ven por ningún lado, razón por la que mucha gente sufre por la falta de las mismas.

En la dirección de protección civil “nadie sabe, nadie supo” que fue lo que pasó con dichos vehículos, dicen que eran prestadas y las recogieron, que de plano resultaba más caro repararlas, por lo que ahora tienen “que hacer milagros” para poder atender a la gente que se accidenta o sufre de alguna enfermedad, es por eso que los familiares y hasta particulares tienen que auxiliar como “Dios les da entender” con el riesgo de que “se les muera el accidentado en el camino”, como el caso de un niño que tuvo que ser llevado por su familia a la clínica del IMSS que se ubica en el Infonavit San José, ya que el menor se había tragado “nanchis” con todo y semilla, por lo que se estaba ahogando debido a que “unas bolas” de dicho fruto se le fue hasta los pulmones y en dicha clínica, aunado a que el niño no es derechohabiente y la médico de guardia en urgencias solicitó una ambulancia de apoyo a Protección Civil ya que en esa clínica no tienen, más la ambulancia nunca apareció por lo que tuvo que pedirle a los del hospital San Javier una, que tuvo que pagar la doctora, pues el riesgo de que el pequeño muriera era alto y era urgente que lo llevaran al hospital de San Pancho y a decir de sus familiares fue lo que le salvó la vida.

El caso más reciente de un motociclista que se accidentó allá por el rumbo de La Misión ya que se salió del camino “se llevó una cerca con todo y alambrado” que lo puso muy grave, solicitaron una ambulancia, ni La Cruz Roja y mucho menos Protección Civil asistieron, es más ni “la de Igor” fue, razón por la que tuvieron que ser los familiares los que lo llevaron al IMSS de Mezcales en donde lo atendieron de urgencia y el joven pudo ser visto por los médicos.

Que tantos otros casos, que no trascienden a la opinión pública, en donde de seguro muchos no han sobrevivido a los accidentes, o enfermos que por falta de recursos económicos para siquiera poder alquilar un taxi se han quedado en los sitios o en sus casas en donde la muerte los ha alcanzado, mientras que en Bahía de Banderas es notoria la falta de ambulancias y personal capacitado para atender este tipo de casos, en su mayoría graves, aunado a que no tenemos clínicas de Salud en muchas partes, que ni siquiera trabajan por las noches, en donde los médicos pasantes a veces ni asisten para atender a la gente que necesita ayuda humanitaria como es la salud física, y que los hospitales como el de El Tondoroque o el de San Pancho muchas veces no se dan abasto para darle atención a la gente que no tiene los recursos económicos suficientes para atenderse en las clínicas o en los hospitales privados, por eso muchos van al vecino Puerto Vallarta al hospital General que ya está muy saturado atendiendo a la gente de Jalisco, por eso cuando saben que el paciente que llega es de Nayarit los relegan o de plano ni los atienden y que decir en el IMSS hasta “los ningunean” como si no les pagaran puntualmente sus cuotas mensuales las empresas y/o los patrones.

Es por eso que le han solicitado al presidente Jaime Cuevas Tello que busque la manera de que la Salud sea una de sus prioridades, en este caso que Bahía de Banderas cuente con ambulancias suficientes para los casos de urgencias que día a día son cada vez mayores, que las obras sociales son muy necesarias, pero más la salud de las personas, él como médico debe estar atento a las necesidades básicas de la gente, que la salud física son tanto o más importantes que el agua potable o una escuela, recuerdo que dijo alguna vez que “buscaría la manera de que los Centros de Salud tuvieran atención por las noches, que dotaría de “una beca económica” a los médicos pasantes y que también estaría buscando la manera de que la atención médica estuviera al alcance de la gente”.