Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Águeda siempre ha buscado lo mejor para sus ahijados; con Don Emilio, Celso, Rigoberto, El Tigre Toño, Ney, todo bien; pero llega Roberto Sandoval, propietario de una personalidad sicótica, y las relaciones entre gobierno estatal y el SUTSEM, se complican. El Gobernador que se hizo llamar de la gente, desconoce los compromisos hechos en campaña con los burócratas sutsemistas, los cuales participan decididamente para que ganara el PRI, unos comicios muy difíciles en virtud de que los nayaritenses estaban muy enojados con el gobierno anterior. Aun así, cientos de trabajadores del SUTSEM, caminando de sol a sol por las calles, tocando puertas para pedir el voto colonia por colonia, pueblo por pueblo, enfrentaron la ira ciudadana sin desalentarse, logrando que Sandoval triunfara con una votación superior a cualquiera de las anteriores. Pero cuando Águeda se apersonó con el SA SA SA para que cumpliera con sus compromisos, este simplemente dijo que no se acordaba, que le enseñaran un escrito firmado por él. De esta forma comenzó la historia de un plantón frente a Palacio de Gobierno, el cual duró dos años y medio, durante los cuales Águeda y sus dorados, le dieron a Sandoval hasta por debajo de la lengua. La gente solidaria con el SUTSEM, los apoyaba con alimentos, mismos que se repartían entre los trabajadores en protesta pero sobre todo para gente con hambre que pasaba por ahí, que comían e incluso se quedaban a dormir. Un día nos informaron que Doña Lupe la Generala había muerto y poco después la otra Lupita, heroína de mil batallas, la hermana de Águeda, la que tampoco falló a su cita con la muerte, igual que su hermano Jesús, al que levantaron sicarios y que apareció muerto, encostalado, en un camino de Amatlán de Cañas. Las crónicas indican que los asesinos decidieron matarlo por esas fechas en que una instancia federal ordenó que le dieran la toma de nota al nuevo comité del SUTSEM, a cuya cabeza se encuentra la legendaria Águeda Galicia Jiménez, artífice del partido estatal de nueva creación Levántate para Nayarit. Águeda, al calor del suceso que estremeció a toda la familia, acusó a Roberto Sandoval Castañeda, de haber ordenado el crimen de su querido hermano. Con Toñito Echevarría se repite la misma historia, un año de espera desespera, Águeda le recuerda al Gobernador panista sus compromisos de campaña con los trabajadores del SUTSEM y este le responde primero con una ley llamada burocrática que, según confiesa en petit comité con la lideresa, fue enviada al Congreso Local por el secretario general de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán. Así las cosas, los trabajadores del SUTSEM realizaron un paro estatal de brazos caídos para presionar a Toñito, quien accedió a pagar las dos mil becas que se habían dejado de entregar en casi dos años de gobierno. El problema es que alguien le removió los hígados al Gobernador, devolviéndoles la cortesía anunciando que de ahora en adelante trataría con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, SUTSEN, organismo auspiciado por Edgar Veitia. Águeda continúa defendiendo los intereses generales de sus agremiados, es por ello que presenta en los Tribunales Laborales cientos de amparos en contra de la Ley Burocrática. A Dios rogando y con el mazo dando; Águeda y sus ahijados lanzarán candidatos a Presidentes Municipales, diputados locales, diputados federales y desde luego a Gobernador del Estado; y si no es Águeda la abanderada para ese cargo, ya se habla que podría ser Layin o Charo Mejía, ambos comprometidos a derogar la Ley Burocrática. Entrevistada la gente con relación a la esposa del ex gobernador Ney González, de cada diez encuestados, once están de acuerdo en que Charo se la lleva con la mano en la cintura. Por algo que la población no olvida que tanto Charo como Ney, son herederos políticos del ex gobernador revolucionario Emilio Manuel González Parra, el mejor que ha tenido Nayarit en los últimos cincuenta años. Con Don Emilio, los trabajadores y el pueblo en general, disfrutaron de las mieles del poder político, económico y social de Nayarit; no les hizo falta nada y durante la administración del chaparrito de la Mololoa Ney González, la historia se repitió; un contrato colectivo maravilloso que tenía entre sus clausulas mes y medio de aguinaldo, base para los hijos de jubilados y pensionados, los cuales por cierto estarían cobrando hasta su muerte, un salario igual que los trabajadores en activo. Concluida una luna de miel que los benefició durante casi todos los gobiernos, hoy jugarán sus propias cartas, con la esperanza de regresar al poder perdido…PALESTRAZO: si me dan chance, me lanzo mínimo por la presidencia municipal de Tepic y si el pueblo quiere que este poeta de Cucharas, sea su Gobernador, pues también eso les acepto, faltaba más. Mi proyecto primero darle de comer al pueblo, segundo trabajo y desde luego seguridad pública con policías que nombre la gente.