Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Lo único que teníamos seguro en el gobierno de Toñito Echevarría, nos lo acaba de quitar la Secretaría de Finanzas; en efecto, a partir del 15 de agosto pasado, el apoyo autorizado por medio de un decreto de la legislatura local, fue cancelado sin previo aviso, dejando sin nada firme, a los periodistas “chayoteros” como nos llama despectivamente el señor Gobernador del Nuevo Tiempo para Nayarit. Es más, Don Antonio Echevarría Domínguez, a quien de cariño el pueblo le puso El Tigre Toño, autorizó una tarjeta bancaria donde cada quincena nos depositaba equis cantidad; era coordinador de Prensa estatal el licenciado Arturo Guerrero Benítez, mismo que se portó muy bien con la prensa “chayotera” y a unos días de que concluyera su mandato, Don Toño Echevarría obsequió a no pocos periodistas, terrenos, permisos para venta de vino y cerveza, y entre otros beneficios, permisos de taxi. Toñito Echevarría entonces, echa abajo un beneficio que viene desde la administración del Tigre Toño, que fue refrendado por Ney González y Roberto Sandoval, pero ahora, sin explicación alguna, nos lo cancela. Tasarnos a todos los comunicadores con el mismo rasero de los que lo atacan, es un gravísimo error y habla de que entre los periodistas y el Gobernador que prometió en campaña los bueyes y la carreta, no hay nada que pueda considerarse como diálogo. Así las cosas, tenemos derecho a creer que usted nos arrojó al nivel de apestados, en lugar de buscar junto con su coordinador de prensa Carlos Organista, un acercamiento con los medios no tendenciosos. No entiendo que le pasa señor Gobernador; me dicen que usted tiene problemas con su forma de beber, de lo cual sus gobernados no tenemos la culpa; como le dijo alguna vez Águeda Galicia, la gente ya no habla bien de usted quizás por la actuación de sus funcionarios, pero la opinión pública lo responsabiliza de no hacer lo que debe para darle un golpe de timón al barco y de esta forma Nayarit sea mucho mejor que las anteriores administraciones que usted, por cierto, critica en cuanta oportunidad le dan. Es muy cómodo curarse en salud y dejar para la siguiente administración que será sexenal, los muchísimos pendientes del sector agropecuario, pesquero, educativo, minero, silvícola, etcétera. Arreglar algunas calles de Tepic para dejarlas de un solo carril, en lugar de abonarle a su carrera política, le traerá en breve severas críticas. El mes que sigue, usted cumplirá dos años al frente de un gobierno programado para cuatro años, y al término del 2020, Nayarit andará otra vez en campaña. Poco tiempo pues le queda para dejarle a su pueblo un buen sabor de boca con obras que siempre serán amores; ojalá y que López Obrador lo apoye con el presupuesto que usted necesita para realizar las acciones de beneficio social que no ha hecho, como dijo justamente su propia madre la diputada federal Martha Elena García Gómez, porque AMLO no le mandaba dinero. Estará usted de acuerdo señor Gobernador que hace falta contar con recursos para salir adelante; teniéndolos no faltará ni lo indispensable; careciendo de ellos vienen los problemas, no hay para comer, para pagar la luz, el agua, el predial y otras tantas cosas que hoy nos hacen falta también a los periodistas “chayoteros” como usted nos llama. Ya comprobé que usted no nos quiere y aun así me siento obligado a decirle que usted merece todos mis respetos, en primer lugar porque llegó a Gobernador con una votación muy alta que le dieron los ciudadanos creyendo que a Nayarit volvería la seguridad y la paz que se perdió durante la administración de Roberto Sandoval Castañeda, a todas luces cómplice de Edgar “El Diablo” Veitia, quien está siendo juzgado por conspirar para introducir grandes cantidades de droga a la Unión Americana. No soy experto en cuestiones policiacas para decir cómo anda la seguridad pública, pero leyendo la Prensa “chayotera”, me doy cuenta que las familias continúan siendo pasto de los delincuentes, quienes levantan, extorsionan, violan, asaltan, roban, secuestran. Yo como jefe de familia, me atrevo a escribir estas líneas porque ya no cuento con un recurso que autorizado por la ley, me permitía contar con algo seguro que se fue por la borda sin previo aviso. En su momento, nos hicieron firmar un contrato individual que ampara una tarjeta bancaria de nómina; voy a buscar a mi madrina Águeda a ver qué me dice…PALESTRAZO: de todos los partidos políticos con registro, del único que no se sabe si está vivo o ya pasó a mejor vida, es el PRD de Nacho Ponce, el cual no sale de los hospitales donde se cura una enfermedad muy rara.