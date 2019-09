LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



AEG Y JCT ENGIRA DE TRABAJO POR BAHÍA.

En efecto el Jefe del Ejecutivo Estatal Antonio Echevarría García y el Presidente Anfitrión Jaime Alonso Cuevas Tello, en sendos eventos beneficiarán a un gran sector del Municipio de Bahía de Banderas, como por ejemplo, en Punta de Mita, en la Escuela Francisco Javier Mina, supervisará diversas obras, contando con la presencia de la niña Sandra X. Sahagún, que fue Gobernadora por un día, de ahí se trasladan El Gobernador Echevarría y Presidente Municipal, Cuevas Tello a Valle de Banderas, para poner en marcha la calle de principal acceso a la Universidad Autónoma de Nayarit, campus Valle, posteriormente viaja a la población de Jarretaderas para que se ponga en funcionamiento las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Jarretaderas, de ahí a una comida y posteriormente el Ejecutivo Estatal Antonio Echevarría regresa a la Ciudad Capital Tepic y el Jefe de Gobierno Municipal Jaime Cuevas, se queda para seguir atendiendo diversos temas de Bahía y sus habitantes……..RICARDO GUERRA REGRESA A LA SOCIEDAD Después de que fuese señalado por la fuga, desaparición y otras tantas cosas administrativas, políticas y personales, se devela el misterio, la verdad sale aunque pocos la saben en realidad y de tanto encierro el Comandante Ricardo Guerra, sale del calvario y del daño a su familia cómo a su humanidad, su carrera y prestigio serán los mismos que le acusaron, le hicieron la vida de cuadritos y un sufrimiento, al fin sale libre, aunque no, se sabe si termina el asunto legal o es en libertad como seguirá su asunto, lo importante es que, ya está con su familia, pronto con sus amigos y posiblemente recupere su cargo de Director de Seguridad Pública Municipal, en Bahía de Banderas, COSA, que para algunos conocedores y otros tantos aventurados, al opinar en el sentido de que, como fue procesado no puede regresar y otros que por justicia a su inocencia, se le haga el reacomodo en su trabajo, del cual precisamente fue el encarcelamiento, injustamente o legalmente, será el Juez, la Administración actual del Ayuntamiento y él mismo si quiere reincorporarse a sus actividades, de las cuales siempre ha vivido de POLICÍA……..CURSOS DE SUPERVIVENCIA Y SUPERACIÓN. Ya iniciaron en lo que es Salud de la Mujer, donde a través de experiencias propias, las féminas exponen y entre ellas mismas se aconsejan, adaptan y asesoran, ALGO que apenas iniciaron éste lunes y ya hay bastante aceptación, aseguró la Doctora Cuevas, quien apoya a la Mujer, desde diferentes vertientes y puntos de vista, aunada a su experiencia como profesionista, bien por todas las que no sé porque, les llaman del sexo Débil, sin son más fuertes y decididas que los hombres………CHON GIL DEBE IMPRIMIR VELOCIDAD Y GANARLE TIEMPO AL TIEMPO. Pues los hoyancos y cráteres naturales, salen, se ven y se sienten, en las motos y caros de alquiler y privados, los brincos, los dolores y el crujir de huesos y fierros, se escuchan al paso de los baches, NO, se culpa a CHON, pues son daños que sufren las calles y avenidas por las lluvias y el paso de los camiones, Taxis, Combis y Camionetas de gran tonelaje, así que a darle mi Jefe de servicios públicos, porque el ciudadano no quiere palabras, quiere hechos.