La historia de Pepe Castañeda

«De que te sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de otros, yo no le pido a Dios que me dé si no que me ponga donde hay para poder ayudar”

Por Alternativo



Mi nombre es José Francisco López Castañeda soy originario de Tecuala Nayarit, nací un 17 de abril de 1987, vengo de una familia de 6 integrantes, mis padres, tres hermanas mayores y yo siendo el más pequeño de la casa. Mi padre toda su vida se dedicó a la agricultura y a la ganadería queriendo que yo el único hijo varón siguiera también sus mismos pasos, pero a mí me llamaba la atención otra cosa. Mi infancia fue una etapa muy feliz, fui muy mimado por mi madre, mi padre era de carácter recio, me gustaba desbaratar objetos para arreglarlos y jugar mucho como todo niño.

No terminé la educación preescolar debido a que me mandaron a la primaria de oyente ya que yo tenía conocimientos más avanzados que mis compañeros gracias al apoyo de mi hermana, por lo cual ingresé un año más pequeño a primer grado. Siempre fui un estudiante muy dedicado y participativo estuve en la escolta, destaqué en el área de español, declamación, poesía. Siempre fui muy competitivo con mis compañeros y eso algunas veces me causó problemas. Recuerdo que de niño en un cartón comencé a dibujar una radio, me metía dentro de él y jugaba a que era un gran locutor, desde pequeño siempre supe lo que quería ser de grande…

Me encantaba participar en concursos de oratoria, declamación, canto… teniendo bien claro que lo mío era estar frente a un micrófono o parado en un escenario fuera como conductor de radio o de televisión. Cuando entré a la pubertad, cambié mucho y me empezó a gustar lo de la política estudiantil, lo que me hacía descuidar un poco mis estudios.

A los 15 años fui el presidente del club rotario que era una asociación de jóvenes que apoyaban a su comunidad, nunca tuve la necesidad de trabajar porque mi padre trabajo duro y nos decía que nuestro único trabajo eran nuestros estudios, por lo tanto laboré hasta los 18 años. Las personas que más admiro son mis padres, mi padre, aunque no tuvo la oportunidad de estudiar salió adelante gracias a su trabajo y nunca se dejó caer, mi madre siendo un ejemplo de constancia y perseverancia.

A los 17 años salgo de la preparatoria y me voy a estudiar a la UAN, vivía solo y tenía una alimentación no muy saludable, enfermé de gravedad estuve hospitalizado y me operaron, a lo cual tuve que dejar la universidad un semestre. Estuve al borde de la muerte teniendo una experiencia muy cercana a ella. Esta situación tan difícil marcó un antes y después en mi vida, valoré quienes eran mis verdaderos amigos y a mi familia. Mi recuperación fue en Tecuala, mi padre me ponía la radio y un día escuche que habría un casting para ser locutor, aún recién operado me escapé para ir por esta gran oportunidad. Me quedé con el puesto y me dieron a conducir un programa infantil llamado “La Granjita de Santa Mónica”, posteriormente cubrí a un locutor que estaba en horario estelar, quedándome en dicho programa “La Chorcha” y adoptando ahí el nombre en radio de “Pepe Castañeda”.

Sin dejar la radio, regreso a la universidad, hacia mi programa en la estación de Tepic, cuando me dieron a elegir entre terminar la carrera o mi pasión que era la radio. Motivo por el cual no me titulé. Cierto día Antonio Tello me invitó a trabajar en Puerto Vallarta en la estación de radio Paraíso, para que fuera a capacitar a otros locutores que tenían una gran trayectoria en radio, lo cual me causaba un poco de temor ya que yo solo tenía 22 años. La decisión la debía tomar en ese momento y acepté.

Al inicio fue muy duro para mí económicamente y me armé de valor para no pedirles ayuda a mis padres, siendo mis hermanas quienes en ocasiones me sacaban de apuros. Tuve que buscar un lugar más económico para vivir siendo la opción Bahía de Banderas, encontrando una casa en San José del Valle. Siempre busqué la forma de que mi trabajo fuera diferente impregnando un sello personal e interactuando más de cerca con la gente.

Poco a poco y sin buscarlo pasé a ser una porta voz de la gente debido a la confianza y a la constancia en mi trabajo. Cierto día me habla la señora Martha Elena García para apoyar en su proyecto a la gubernatura, posteriormente me hablan para la campaña de Rafael Cervantes y al ganar en el 2011 me invita a ser parte de su administración como coordinador de cultura, combinando mi labor con la locución. Pero me cesaron del ayuntamiento por trabajar con personas con ideales políticos distintos.

Posteriormente me busca el Partido Acción Nacional (PAN) para ser candidato en el año 2014 y perdí por una diferencia de 80 votos, lo cual fue para mí una gran lección de vida, pero yo gané perdiendo, ya que después fui el representante de la senadora Martha Elena en Bahía de Banderas. Empecé a trabajar de nuevo metiéndome a las colonias llevando diferentes apoyos para la gente… logré transformar al Pepe locutor en Pepe el gestor. En el proceso hubo traiciones y bloqueos para que yo no avanzara. En el año 2017 volví a intentar y en esta ocasión logré ser regidor, después de tanto trabajo y esfuerzo teniendo como meta ser un regidor productivo.

Soy una persona complicada, a veces me cuesta que los demás me entiendan, soy impulsivo, si se me mete una idea en la cabeza la hago y soy muy empático con los demás y muy sensible. Las situaciones que me ha puesto la vida me han hecho reflexionar que esta es una oportunidad de servir y que esto se va acabar, que ahorita tengo la solvencia económica y moral de poder ayudar, que quizás dentro de dos años ya no lo podré hacer, pero continuaré ayudando mientras Dios me lo permita.

Pepe Castañeda/ 32 años/ Regidor y locutor de radio.