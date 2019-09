LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA Y SU AGENDA

Al Toro por los Cuernos, reza el refrán y de esta manera, el Gobernador dialogó con los manifestantes que se apostaron afuera del Palacio de Gobierno, por la Avenida México, provocando la molestia de los conductores y peatones, incluso se registraron intentos de aventones y algunas palabras Y, para poner las cosas en claro el Ejecutivo, salió y platicó con los inconformes, después de entregar permisos de taxis a los beneficiarios……….MERCED VENEGAS TITULAR DE OROMAPAS. Alguien muy preparado y conocedor, sobre el tema del agua en sus diferentes medios y formas, se le está poniendo RUDO el asunto o quedó en la zaga, al grado tal de que el Puesto le Queda Grande, por la simple y sencilla razón de que, primero dijo que la Energía y su mantenimiento, Pero, desde ayer quedó y siguen las protestas de la ciudadanía de Bahía, en el sentido de que, OROMAPAS a cargo de MECHE, no ha podido restablecer el suministro………CARLOS CARRILLO RODRÍGUEZ. Quien fuera integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando fue Diputado Local, posteriormente fue candidato a Presidente Municipal y logró, pero mediante el Partido Acción Nacional y ahora pretende pasarse al Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA) seguramente que para buscar otra expectativa en su carrera política, COSA, que no es rara ni nueva, o sea lo mismo que hace varios años con los Partidos en el poder……….HÉCTOR SANTANA. Seguro de ser el abanderado para la Presidencia Municipal de Bahía Banderas en el 2021, pues su forma de pensar es que se » alineó y apoyó» a varios de los y las actores políticos en sus diferentes esferas Federales, Estatales incluso del Municipio, a Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales, Regidores y Funcionarios, ratifica YA me toca, es tiempo de que ahora me ayuden, me respondan y apoyen, Amor Con Amor se paga, por lo que lo veremos en la boleta en las próximas elecciones o proceso electoral………RICARDO GUERRA SALUDO A SUS EXCOMPAÑEROS. De una forma espontánea y directa, el Policía de Carrera y que fungiera como Director Seguridad Pública en varias administraciones pasadas y en la actual, hasta que se presentó el asunto y que truncó su estancia en el cargo, al recobrar su libertad, se trasladó a las oficinas donde él fue el titular, para saludar a los integrantes de la Policía Vial, Municipal y Tránsito……YA LES CANTAN LAS GOLONDRINAS. En el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, al Jurídico de apellido León, al Ex-regidor Chon Gil, entre otros a unos porque en su tiempo tuvieron que ver en el asunto del edificio o Presidencia de Cartón, pues avalaron y firmaron, para que éste abuso, fraude o negociación, hasta hoy tuvo repercusión y los culpables (según el Juzgado y su resolución) se desgrana la mazorca con nombre y personas, así que unos por complicidad y otros por si ineficacia se IRÁN de la Administración actual y si bien les va sólo despedidos porque, a lo mejor hasta la cárcel pueden ir a parar.