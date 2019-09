Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Los panistas tienen casi diez meses dándole hasta con la cubeta al Presidente de la Cuarta Transformación Andrés Manuel López Obrador, quien actuando como estadista, permitió que una diputada federal del PAN sea quien ocupe la Presidencia de Gobierno Legislativo en lugar de Porfirio Muñoz Ledo. Por otro lado dejó que los gallones de MORENA expresaran sus debilidades, logrando que se pusieran de acuerdo cuando los amenazó con salirse del partido oficial para formar sin lugar a dudas lo que será en cualquier momento el Partido de la Cuarta T. Mientras tanto, el curso de la historia va probando la capacidad de AMLO para negociar los acuerdos que le permitan realizar su proyecto de gobierno.

Hace apenas unos días, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas puso como camote a su ex correligionario tabasqueño, llamándole ocurrente y caprichoso. Alito pintó su raya con el régimen morenista encabezado por López Obrador, para que la sociedad sepa que nunca hubo acuerdos en lo oscurito.

El PRI, tercera fuerza política nacional se mueve con vigor desde adentro hacia afuera, poniendo orden y nada menos Pool Ospital Carrera, dirigente nacional de la Asociación Jesús Reyes Heroles, anuncia que su partido no permitirá que sus tribunos negocien o pacten con los adversarios del tricolor, postura que permitió a Enrique Díaz López, presidente estatal del PRI, manifestar que llamarán a cuentas a los diputados locales del partido en Nayarit, para ver de qué pata cojean. Dijo también que efectuarán una cruzada con la idea de regresar al seno del tricolor, a los priistas que por alguna causa se salieron; propuesta que puede interesarle por ejemplo al Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, quien buscó la gubernatura abanderado por el PRD, en el año 2005, contra su compadre Ney González, el cual resultó electo candidato a Gobernador de una consulta a la base que no dejó satisfecho al Dr. Navarro. El hoy Senador ha perdido la gubernatura en tres ocasiones, pero en los ínter, ha sido diputado federal y senador en formula con Andrés Manuel López Obrador, obteniendo una votación histórica, resguardada por un trabajo legislativo y de gestoría jamás visto en nuestra entidad. Por lo mismo, los analistas serios aseguran que Navarro es la carta más fuerte del PRI, partido al que se siente orgulloso de pertenecer, pues ni lo han expulsado ni ha solicitado su renuncia. A los priistas, Navarro los trata como verdaderos compañeros, es por ello que en su equipo lo acompañan destacados miembros del tricolor, conservando entre la militancia marcadas simpatías en todos los municipios donde va y se presenta. Navarro se ha ganado el respeto y el apoyo de la sociedad nuestra, por estar siempre puntual en las circunstancias adversas, destacando su valiosa participación durante las labores humanitarias cuando la naturaleza atacó la zona norte con el terrible huracán Willa; se le reconoce también que es el único servidor público que no se ha enriquecido con los cargos ocupados, porque como bien dicen, trabaja para servir a los demás y no para servirse. En ese tenor, gracias al Dr. Navarro, el Senado de la República mandó cincuenta tráileres repletos de víveres, alimentos, medicinas, ropa nueva y cobijas; Navarro nunca dejó de estar en el momento de la repartición de los apoyos, informando siempre al Presidente AMLO la verdad de lo que estaba ocurriendo entre los damnificados. Por eso quiero creer que a Navarro no le preocupa ser candidato de MORENA, con la gran aceptación que se ha ganado en todos los partidos pero sobre todo en el PRI, un partido como bien lo dijo Enrique Díaz, que está en todos los rincones de México.

No dudo de la gran capacidad que tienen Manuel Cota y Adán Casas, pero yo creo que si el PRI quiere recuperar la gubernatura, debe ponderar muy bien que incluso por conveniencia, el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, es su mejor carta; le estarían haciendo justicia después de que permitieron que le hicieran fraude en la interna y fraude en la constitucional. Por cierto, el Dr. Navarro planea crear 20 comités municipales para desplegarlos en los trabajos de la que se viene, será su estructura apartidista por el momento, pero si el tricolor piensa bien las cosas, con Navarro jalará los votos de MORENA y en caso de no hacernos caso, los votos del PRI de todas formas serán para el Doctor. PALESTRAZO: el PRI, partido socialdemócrata, pluriclasista, fuerte por sus instituciones, también enarbola el socialismo como vía para transformar las condiciones de vida del pueblo mexicano.