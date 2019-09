Personal del Rastro Tomará Curso de Capacitación en Inspección Legal y Zoosanitaria

Pero esta capacitación será inútil si no se sustituye a la administradora que solo cuenta con secundaria y se verifica que efectivamente el médico veterinario cuente con acreditación de la SAGARPA para la inspección de la carne, de los canales. Se sabe que, en Bahía de Banderas, solo el MVZ Sergio Flores, de San José del Valle, cuenta con esta acreditación

Por Paty Aguilar

Debe de haber médicos titulados y acreditados por la SAGARPA en el Rastro de Bahía de Banderas, Nayarit haciendo la inspección de los canales, no puede ser una persona que no tenga los conocimientos necesarios, hay problemas muy serios con enfermedades que deben ser detectadas en los animales que se sacrifican diariamente como la tuberculosis, la fasciola hepática en el ganado bovino, la cisticercosis en los cerdos que son de carácter obligatorio que se tienen que reportar, hacer decomisos totales y parciales de acuerdo a las lesiones de las enfermedades, se debe de tener mucho cuidado con esto porque es parte de la contaminación que le puede repercutir al ser humano, señaló el médico veterinario zootecnista, Gonzalo Calderón, ex director de Desarrollo Rural durante el trienio de Rafa Cervantes, cuando el médico veterinario, Sergio Flores, era el único que contaba con acreditación de la SAGARPA para la inspección de canales y fue el médico responsable del Rastro Municipal en aquella administración.

La capacitación que se dará al personal improvisado del Rastro Municipal se da luego de que diversas quejas se han dado a conocer que ponen en entredicho la capacidad de quien administra el rastro y de quien lleva a cabo la inspección de los animales que se sacrifican diariamente. Este curso de capacitación que impartirá personal del Comité de Sanidad Pecuaria de Nayarit se llevará a cabo en las instalaciones del Rastro este martes 24 de septiembre 2019 a las 6 de la tarde.

En lo que respecta a la inspección legal, según explica el MVZ Gonzalo Calderón, esta tiene que ver con que el ganado debe traer su factura y su guía de tránsito y el médico veterinario del rastro que debe estar aprobado por la SAGARPA para la inspección de carne debe revisar minuciosamente, esto quiere decir que no todos los médicos están acreditados para este tema de salud animal. La SAGARPA tiene acreditaciones que se hacen en línea para que un médico veterinario pueda ser responsable de un rastro municipal o rastro TIF, Tipo Inspección Federal.

Recordar que en tiempos del médico veterinario zootecnista, Gonzalo Calderón como director de Desarrollo Rural, con el ex alcalde, Rafael Cervantes, se tuvo a bien contratar al MVZ Sergio Flores, de San José del Valle, que en ese entonces era el único MVZ aprobado por la SAGARPA para inspección de canales y es que esto es relevante, señala el exfuncionario municipal, porque hay temas de interés que se empatan con las campañas de brucelosis y tuberculosis por lo que el MVZ tiene que hacer seguimiento en campo y al final, con la cuestión de los aretes hay una trazabilidad donde checan exactamente de donde vienen los animales; si el ato está contaminado o no, si se le han realizado muestreos y esto se sabe con el arete que se controla a través del programa SINIIGA y es en los rastros municipales donde se les quita, se le corta el arete al ganado y el médico tiene que reportar cuantos animales llegaron con aretes, es decir, en los rastros se aplica todo el tema de control legal y sanitario.

(“Arete SINIIGA” se le conoce así al plástico que se le coloca en la oreja izquierda del animal y sirve para la identificación individual, a través de un número único que lo acompañe a lo largo de su vida, y que permita dar seguimiento a sus movimientos. la implementación del arete se debe a que la ganadería de México tuvo la necesidad de tomar medidas concretas para controlar y prevenir el alcance de enfermedades contagiosas que pongan en riesgo la salud de la población y asegurar la calidad de los productos que genera, mantener el mercado nacional y escalar otros mercados internacionales.)

En este mismo sentido, otro aspecto muy importante tiene que ver con las condiciones en que se sacrifica el ganado, si el personal que labora tiene su tarjeta de salud, si está capacitado.

Y lo otro es el transporte higiénico de la carne que, durante aquella administración de Rafael Cervantes Padilla, fue la única vez cuando el transporte de la carne se realizó en un vehículo refrigerado, eso, hoy no existe, la carne se reparte en sucias y descuidadas camionetas tanto del rastro como de la propiedad de carniceros y eso se ve todos los días en las comunidades de este municipio que se jacta de ser un destino turístico de fama internacional.

Se espera que el alcalde, Jaime Cuevas Tello, no solo de capacitación al personal del rastro, sino que tome las medidas pertinentes para hacer cambio de administración y se verifique que el médico veterinario zootecnista cuente con esta acreditación que otorga la SAGARPA. Y recordar al presidente municipal que en su primera administración 2005/2008, dejó este rastro que ahora presenta serias fallas como un Rastro TIF, por sus siglas Tipo Inspección Federal, es decir de primer nivel y que se inauguró el 30 de marzo del 2008.