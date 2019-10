LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA Y JAIME CUEVAS TELLO Éste Miércoles, entregarán la calle totalmente renovada, para uso de la población de Valle de Banderas, sin embargo esta vía de comunicación peatonal y Vehicular, será de más beneficio para los ESTUDIANTES, que van al Campus Universitario de la UAN, algo muy importante y bien visto, por la simple y sencilla razón de que, YA hacía falta que se vea más digna dicha institución donde se prepara la JUVENTUD hacia un mejor futuro que servirá a Bahía, Nayarit, México y posiblemente hasta el Extranjero, PERO aprovechando el Estudiantado, Directivos, Profesores, Intendentes deben SOLICITAR, a los Gobernantes que, Las Combis entren para que suban y bajen frente a la puerta de dicho Campus pues a la fecha NO, lo hacen y para ESO, se les otorgaron los permisos, con la obligación de entrar y nada suben y bajan a los universitarios en la calle principal, así que ustedes tienen la palabra DIGO……….LEGISLADORES SE REUNIERON DESDE TEMPRANA HORA. Desde las 9 horas con treinta minutos, estuvieron en diferentes Comisiones y en sesión pública, aunque ya se está haciendo costumbre, que sus propuestas sean Aprobadas mediante la presión de sus diferentes bancadas, ahora tienen otras formas la de la ofensiva y en cualquier momento se dará el desenlace de los golpes, para que emulen a la de los Diputados Federales y a los Senadores, pues BRONCOÑA, es uno de los principales busca bullas y en el Congreso del Estado de nuestra Entidad Federativa, también ya hay quien se siente el NOROÑA del Congreso, donde el Presidente del Recinto Legislativo, es POLO DOMÍNGUEZ, así pues veremos en breve quién se pone ROÑOSO como BRONCOÑA……….JAZMÍN BUGARIN RENUNCIA AL PRI Y HACEN UN ESCÁNDALO. Sinceramente no es nada nuevo que los del Partido Acción Nacional, los del 21, Petistas, Priistas y los mismos Morenistas, en su momento han cambiado de ideas, de doctrinas y de Partidos, en su tiempo Bartlett, Navarro Quintero, Gloria Núñez, entre otros muchos incluso el mismo Presidente de México, fue PRIISTA, no le gustó y cambió de lugar Partidista, ahora no será sólo la PERDEDORA JAZMÍN, habrá otros muchos y la jugada del 2021, esperanzados optan por traicionar sus principios y lealtad a quien les dio Poder, Dinero y una vida diferente se ACABÓ y buscan una nueva alternativa, NO, es nuevo en su momento también cuando MORENA, no sea redituarle de igual manera lo abandonarán para sumarse al nuevo el que esté en el Poder, nada de extraordinario ni novedoso, todos hablan mal y ahí caen, así que cuál es la sorpresa o novedad………..TAXISTAS MUESTRAN SU COBARDÍA Y SOBERBIA. Hasta la fecha no hay Autoridad que los frene, mucho menos ponerles un hasta aquí, golpean, dañan, hacen su show y según ellos porque les invaden y es una competencia desleal, la verdad es que son DESLEALES ellos con el pasaje, local, Estatal y Nacional, porque cobran por dejada, corte o como le llamen de 50 pesos hasta 350, lo que es un Atraco un Asalto y un Robo, la Unidades todas destartaladas, la presencia de muchos conductores como delincuentes, su vocabulario florido, en lugar de cometer sus ilícitos deberían de prepararse más y mejor para que tengan más trabajo y bajar sus altas tarifas, la competencia es buena y hay que mostrar que se es mejor en los hechos de ninguna manera con peleas y provocando un fatal desenlace todos tienen derecho a ganarse la vida, porque los usuarios NO, son propiedad de NADIE……….POLANCO, JOSÉ, ERIC Y SERGIO. Fueron agarrados, con las manos en el CRISTAL y la YERBA ALUCINÓGENA, llamada Juanita o vulgo Marihuana, pues según nuestras fuentes policiales, después de unas arduas investigaciones, que no les permitía descansar durante casi una semana, por deducir que la droga, era maligna y que sus portadores y consumidores mediante un intenso estudio psicoterapéutico y el olor de la yerba maldita, se dieron cuenta que tenían que llevárselos para que se internaran en las celdas de la Fiscalía y Seguridad Pública Estatal, para que ahí meditaran pues los separos cuentan con aire acondicionado y la suite con unas enormes bardas y calefacción para darse sus baños Sauna, entre otras comodidades que brindan a sus huéspedes Petronilo Díaz y Jorge Benito, por lo que ahora disfrutan su estancia, claro está sin los estupefacientes que les encontraron y decomisaron.